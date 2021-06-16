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Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan kişiyi öldürdü

16.06.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te aracında intihar etmek isteyen M.Y. isimli bir kişi, kendisini intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan vatandaşı öldürdü. Çevredeki vatandaşlar yaşanan olaya öfkelenirken M.Y.'yi linç etmeye çalıştı.

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan kişiyi öldürdü

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y. isimli şahıs, otomobilinin içinde intihar etmek istedi. Bu esnada yolun karşısında bulunan market işletmecisi Oktay D., durumu fark ederek olaya müdahale etti.

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UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Araç içerisinde bulunan M.Y.’yi intihardan vazgeçirmeye çalışan Oktay D., uzun süre dil döktü. Daha sonra öfkelenmeye başlayan M.Y., elindeki silahla Oktay D.’ye ateş etti.

Talihsiz adam, intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahsın silahından çıkan kurşunlar sonucu ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Oktay D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI

Yaşananlara öfkelenen çevredeki vatandaşlar ise M.Y. isimli şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısını gözaltına alırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep
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