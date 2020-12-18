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  4. Kendisini yere attı! 'Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağırdı

Kendisini yere attı! 'Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağırdı

18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme:
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Kendisini yere attı! 'Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağırdı

Bilecik'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hatice Döner, cep telefonundan gizli bilgilerine ulaşıldığını ve dolandırıldığını ileri sürerek, kendini kara yolunda yere attı. ‘Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağıran kadın güçlükle sakinleştirilerek tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bilecik İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hatice Döner, cep telefonundaki gizli bilgilere ulaşılarak dolandırıldığını söyledi. Kara yolunda kendisini yere ve araçların önüne atan kadını görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri bilgi almaya çalıştığı kadını bir türlü sakinleştiremedi. Kendisini evine götürmek isteyen polislere direnen Döner, ‘Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağırdı.

OĞLU DA BAŞARILI OLAMADI

Bir fabrikada çalışan oğlu Süleyman Döner, annesini ikna etmesi için olay yerine çağrıldı. Gelen Süleyman Döner de annesini ika etmekte başarılı olamadı.

Bir süre sonra sağlık ekiplerince güçlükle sedyeye alınan Hatice Döner, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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