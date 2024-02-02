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Kesici aleti ve tuhaf sesiyle tanınan sahtekar bakanlığı harekete geçirdi! Güya şifa dağıtıp bir de para alıyordu

02.02.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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Konya'daki sahte şifacı Türkiye'nin gündeminde. Elindeki kesici aleti küçük çocuğun önünde hareket ettirip tuhaf sesler çıkartarak şifa dağıttığını öne süren kadının bir de bu şekilde para toplaması infial yaratmıştı. O görüntüler bakanlığı harekete geçirdi.

Din istismarcıları gün geçmiyor ki yeni bir yöntemle vatandaşları soymaya kalkışmasın... Türkiye'nin gündemine gelen son örnek de Konya'da yaşandı. Kendini "alim" olarak tanıtan kadın tuhaf sesler çıkarmasıyla dikkat çekiyordu.

ACAYİP SESLER KULAKLARDA

Çok konuşulan o görüntülerde elinde kesici alet bulunan bir kadın ve sandalyeye oturtulmuş küçük bir çocuk kameraya yansıyordu. Kadın kesici aleti çocuğun etrafında gezdirirken bir yandan da garip sesler çıkartıyordu.

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SAHTEKARLIKTAN GELİR KAPISI

Bu şekilde şifa dağıttığını öne süren kadının bir de para toplaması büyük tepki çekti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

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"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "dini istismar ederek şifat dağıttığını iddia eden" şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haskoloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ayrıca Konya'daki görüntülere benzer şekilde dini istismar edenlere yönelik de incelemeler yaptığını belirtti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Konya şifacı
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