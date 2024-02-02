Aksu Belediyesi binasında ahlaksız teklif! "Dört gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun" Skandal pazarlığın faturası kesildi

Aksu Belediyesi'nde personelin vatandaşa cinsel ilişki teklifi tepkilerin odağında. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadına "Dört gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun" dediği duyulan N.A.'nın ilişiği kesildi.

"SENİ İSTİYORUM; BİR KEZ OLMAZ, DÖRT KEZ OLSUN"

Cep telefonuyla kaydedilen ve konuşmaların duyulduğu videoda, dükkanının yıkılmamasını isteyen kadının "Siz para değil, başka bir şey istiyorsunuz" sözlerini N.A.'nın onayladığı anlar yer alıyor.

N.A.'nın kadına ayrıca "Ben seni istiyorum. Bir kez olmaz, dört kez olsun. Dört gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı da duyuluyor.

SON GELİŞMEYİ AKSU BELEDİYESİ DUYURDU

Söz konusu diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırırken AK Partili Aksu Belediyesi'nden de açıklama geldi. N.A.'nın belediyeyle ilişiğinin kesildiği duyurulan açıklama şöyle:

"Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."