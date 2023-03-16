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  4. Kesim yaparken yerinden çıkan testere bıçağı sonu oldu: Kahreden detay! 1 gün önce...

Kesim yaparken yerinden çıkan testere bıçağı sonu oldu: Kahreden detay! 1 gün önce...

16.03.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp, boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Suriyeli Nidal Eldenden (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç işçi hakkında öğrenilen detay ise kahretti.

Kesim yaparken yerinden çıkan testere bıçağı sonu oldu: Kahreden detay! 1 gün önce...

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi.

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ameliyatının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Eldenden, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

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KAHREDEN DETAY: 1 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Suriyeli Nidal Eldenden’in, 1 gün önce kereste atölyesinde işe başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa kereste testere

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