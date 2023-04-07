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Ketojenik beslenme nedir, ketojenik yiyecekler nelerdir? Keto diyeti nasıl yapılır: İşte örnek menü listesi

11.03.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir hayat için çeşitli fiziksel aktivitelerle birlikte beslenme şeklinin de büyük bir önemi vardır. Kilo vermek, mevcut hastalıklardan korunmak, daha sağlıklı ve düzenli beslenmek ve daha mutlu olabilmek adına beslenme düzeni değiştirilmektedir. Tüm bunlar için çok çeşitli beslenme ve diyet programları uygulanmaktadır. Günümüzde sayıları gittikçe artan bu programlardan biri de ketojenik diyettir. Ketojenik diyet nedir ve nasıl yapılır?

Ketojenik beslenme nedir, ketojenik yiyecekler nelerdir? Keto diyeti nasıl yapılır: İşte örnek menü listesi

Son zamanlarda gittikçe popülerleşen pek çok beslenme şekilleri ortaya çıkmaktadır. Oldukça yaygın olan bu beslenme türlerinden biri de ketojenik beslenme diyetidir. İlk zamanlarda sadece belli başlı hastalıkların tedavisinde destek olarak uygulanmakta olup zamanla zayıflamak maksadıyla da uygulanmaya başlanmıştır. Genel olarak bu diyetle elde edilen enerjinin besinlere göre dağılımı diğer diyetlere göre farklılık göstermektedir. Keto diyet olarak da adlandırılan ketojenik diyette karbonhidrat değeri düşük, protein değeri orta ve de yağ değeri yüksek olarak belirlenmektedir. Genel bağlamda bu diyetler, yasaklardan oluşan bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre keto diyeti nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?

Ketojenik diyet nedir?

Ketojenik diyet, genel tanım itibariyle karbonhidrat ve protein değerlerinin oldukça sınırlı olduğu besinleri içeren ve diyetin oldukça büyük bir parçasını yağların oluşturduğu diyetlerdir. Normal ve sağlıklı bir beslenme düzeninde vücut, enerji sağlamak adına öncelikli olarak karbonhidratları kullanmaktadır. Karbonhidratların yeterli gelmediği durumlarda ise yağlar ve proteinler devreye girmektedir. Ketojenik diyette karbonhidrat ve protein düzeyi çok düşük bir seviyede olduğu için vücudun ihtiyacı olan enerjinin hemen hemen tamamı yağlardan karşılanır. Bu durumda da vücut karbonhidrat haricindeki kaynaklardan enerji sağladığı için vücutta keton cisimcikleri ortaya çıkar. Bu diyetlere ketojenik denilmesinin sebebi de bundan kaynaklanmaktadır.

Ketojenik diyet nasıl yapılır?

Ketojenik diyet uzman diyetisyenin gözetiminde ve gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra yapılmalıdır. İnternet üzerindeki diyet listeleri herkes için uygun değildir. Keto diyette yağ temelli beslenme ön plandadır ve kan yağları yüksek kişilere uygun bir diyet türü değildir. Ketojenik diyetin uygulanması adına yapılacak ilk şey karbonhidrat alımını düşürerek yağ tüketimini yükseltmektir. Bu tür diyetler yasak olan ve tüketilmesi önerilen pek çok yiyecek bulunmaktadır. Bunun kontrolünün sağlanması adına bir ketojenik diyet listesi oluşturulabilir.

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Ketojenik yiyecekler nelerdir?

Bir ketojenik diyet listesi et, balık, yumurta, tereyağı, fındık ve diğer sağlıklı yağlarla birlikte düşük karbonhidrat içeren sebzeler gibi ürünleri barındırmaktadır. Ketojenik olarak adlandırabileceğimiz yiyecekler ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • Baharatlar: Tuz, karabiber, kırmızıbiber, kekik, sağlıklı otlar ve çeşniler.
  • Karbonhidrat düzeyi düşük sebzeler: Domates, soğan, biber vb. karbonhidratı düşük sebzeler.
  • Tahıllar ve nişastalar: Buğday temelli pek çok ürün, pirinç, makarna, mısır gevreği vb.
  • Et türleri: Balık, hindi, tavuk gibi beyaz et ya da kırmızı etler ya da üretimi bunlardan sağlanan jambon, pastırma, salam, sosis gibi ürünler.
  • Kuru yemişler: Ay çekirdeği ya da kabak çekirdeği, ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler.
  • Meyveler: Küçük porsiyon olarak tüketilen çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler haricindeki tüm meyveler.
  • Peynirler: Beyaz peynir, kaşarpeyniri, keçi peyniri, krem peynir, mozarella ve tulum peyniri gibi işleme uğramamış pek çok peynir türü.
  • Yağlar: İlk olarak sızma zeytinyağı tercih edilmekle birlikte katkı içermeyen tereyağı gibi katı yağlar ve şeker içermeyen kremalar.
  • Yumurtalar

Ketojenik diyet listesi önerisi

Diyet listeleri herkes için farklılaşmakla birlikte bir uzman gözetiminde kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Diyet listesinin içeriği de yapılan değerlendirmeler neticesinde oluşturulmalıdır. Tüm bunlar dikkate alınarak hazırlanan bir haftalık örnek ketojenik diyet listesi şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • 1. GÜN

Kahvaltı: 1 fincan kahve, 2 tane yumurta, 15 tane zeytin, 3-4 tane domatesle birlikte 4 dal kadar dereotu
Ara Öğün: 1 fincan kahveyle birlikte 4 tane ceviz
Akşam Yemeği: 5 tane köfte, 8 yemek kaşığı kadar sotelenmiş mantar, 1 tane maden suyu

  • 2.GÜN

Kahvaltı: 1 fincan kahve, 2 tane yumurta, 2 dilim kadar pastırma, 10 tane zeytin, 5 dal kadar maydanoz
Ara Öğün: 1fincan kahve, 3 parça bitter çikolata, 5 tane ceviz
Akşam Yemeği: 300 gr somon ızgara, 1 kase salata, 1 adet maden suyu

  • 3. GÜN

Kahvaltı: 1 tane yumurta, 2 tane dilimlenmiş kaşar peyniri, 1 dilim hindi füme, 1 tane salatalık, yarım avokado, 1 fincan kahve
Ara Öğün: 1 fincan kahve, 6 tane ceviz
Akşam Yemeği: 300 gr balık ızgara, 6 yemek kaşığı kadar sotelenmiş ıspanak

  • 4.GÜN

Kahvaltı: 1 fincan kahve, 3 tane yumurta, 10 tane zeytin, 2 tane ceviz
Ara Öğün: 1 fincan kahve, 10 tane fındık
Akşam Yemeği: 200 gr balık, bol yeşillikli salata, 1 tane maden suyu

  • 5.GÜN

Kahvaltı: 1 fincan kahve, 2 tane yumurta, 5 tane badem, 2 tane pastırma dilimi
Ara Öğün:1 fincan kahve, 2 parça bitter çikolata, 6 tane badem
Akşam Yemeği: 200 gram tavuk ızgara, 1 kase salata, 1 adet maden suyu

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  • 6. GÜN

Kahvaltı: 1 tane yumurta, 2 adet dilimlenmiş kaşar peyniri, yarım avokado, 1 fincan kahve
Ara Öğün: 1 fincan kahve, 6 tane ceviz
Akşam Yemeği: 10 yemek kaşığı sotelenmiş etli mantar, 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 7.GÜN

Kahvaltı: 1 fincan kahve,1 tane yumurta, yarım avokado, 10 tane zeytin, 50 gram kadar peynir
Ara Öğün: 1 fincan kahve, 10 tane fındık
Akşam Yemeği: 6 tane köfte ızgara, bol yeşillikli salata, 1 tane maden suyu

Ketojenik diyette kahve içilir mi?

Kahve günlük hayatta da diyetlerde de pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ketojenik diyette de şekerli ve kremalı olmadıkça kahve tüketilebilmektedir.

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