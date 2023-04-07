Detos suyu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Detoks suyu ne zaman içilir, zayıflatır mı?

Detokslar son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz ve oldukça sık başvurulan yöntemlerde biridir. Bu yöntem içerisinde yer alan detoks suları da taze meyve sebzelerin karışımıyla hazırlanan bir tür içecektir. Kilo vermek adına uygulanan programlarda yüksek şeker içeren içeceklerin yerine geçmesiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Hem hazırlanmasında hem de içeriğinde çeşitlilik gösteren detoks suyu direkt olarak bir kilo verme yöntemi değildir. Diğer uygulamalarla ve egzersizlerle desteklendiğinde istenilen verim daha kolay alınmaktadır. Bununla birlikte vücuttaki toksinleri hızlı bir şekilde uzaklaştırma amacı taşıyan detoks suları tüketim şekline göre de farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık kişinin isteğine göre belirlenebilmektedir.

Detoks suyu faydaları nelerdir?

Genel olarak düzensiz bir beslenme, stres, çevresel koşullar ve yağlı, ambalajlı yiyeceklerin tüketilmesinin ardından ortaya çıkan ve biriken toksinlerin vücuttan uzaklaşmasına yardımcı olan detoks suyunun diğer pek çok yararı da bulunmaktadır. "Detoks suyu ne işe yarar?" sorusu için bilinçli tüketilmesi halinde karşımıza çıkan bu yararlardan şu şekilde bahsetmek mümkündür:

Günlük hayatta daha zinde ve daha enerjik olmaya katkıda bulunur.

Ödem, hazımsızlık ve şişkinlik gibi durumların giderilmesine yardımcı olur.

Hem cilt hem de saç sağlığını güçlendirmeye yarar.

Daha güçlü bir sindirim ve bağışıklık sistemi olmasına katkı sağlar.

Vücutta birikmiş halede bulunan zararlı maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinleri sağlamaya yardımcı olur.

Detoks suyu zayıflatır mı?

Hızlı ve daha kolay bir şekilde kilo kaybı yaşamak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri detoks sularıdır. Göbek eriten detoks suyu da sıklıkla araştırılmakla birlikte bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de detoks sularının tek başına yağ yakma ya da kilo verdirme gibi bir özelliği olmadığının bilinmesidir. Etkili sonuç alabilmek adına detoks suyu ile birlikte düzenli beslenme, egzersiz gibi kriterlere de dikkat edilmelidir. Kilonun kontrol altına alınmasında asıl önemli olan su tüketimidir. Tüketilen suyun içerisine eklenen çeşitli meyve, sebze ve baharatlar ile de kan şekerinin dengelenmesi, ödem attırması ve toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılması beklenmektedir.

Detoks suyu ne zaman içilir?

Detoks suyunun tüketilmesi için kesin bir zaman dilimi yoktur. Kişinin belirlediği herhangi bir vakit de uygun olmaktadır. Buna karşın sabahları aç karna tüketilen detoks suyunun vücuttaki toksinleri vücuttan daha hızlı attığı bilinmektedir. Bundan dolayı sabah kalkınca detoks suyunu tüketmek isteyenler için kahvaltıdan yarım saat öncesine kadar detoks suyu tüketimi önerilmektedir.

Detoks suyu nasıl içilir?

Detoks suları, mevsimine göre belirlenen meyve, sebze ve baharatların doğranarak bir araya getirilmesiyle hazırlanmaktadır. Karıştırılan besinler belli bir süre buzdolabında bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelmektedir. Detoks suyunun sabah aç karna tüketilmesi daha etkili bir sonuç almak açısından önem taşımaktadır. Hazırlanan detoks sularının tüketim süresi değişmekle birlikte 1 ila 3 gün arası tüketilmesi önerilmektedir.

Detoks suyu zararları nelerdir?

Detoks suyunun faydası olduğu kadar yanlış ya da bilinçsiz tüketildiği durumlarda sağlayacağı zararlardan bahsetmek de mümkündür. Yalnızca sebze ve meyve sularıyla oluşturulup bu şekilde tüketilen ve vücuda protein alımını engelleyen detoks diyetleri; yorgunluk, halsizlik, beslenme yetersizliği gibi durumlara neden olabilmektedir. Tüm bunlar vücut direncinin düşmesine sebebiyet vererek kişinin günlük hayatını etkilemektedir. Bundan dolayı detoks suyu tüketiminde bilinçli davranmak, doğru bir tüketim tercih etmek ve mümkünse bir doktora başvurmak önem taşımaktadır.



