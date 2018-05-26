Keyifli kaçamakları dengelemenin yolları

instagram hesabı: @ebrununsagliklidunyasi

e-mail: ebruzeynepaltay@gmail.com

Yakın çevremden ve arkadaşlarımdan en çok gelen sorular şöyle;

Canın hiç abur cubur istemiyor mu?

Makarna, pizza yemiyor musun?

*Tatlı yemeden nasıl duruyorsun?

Akşamları birşeyler atıştırmadan nasıl yapıyorsun?

Tabii ki yiyorum ama çok seçici davranıyorum. Bedenimiz çok değerli. Normal rutinimdeki beslenmemi bozucaksam kesinlikle kaçamağıma değmeli mantığımdayım. Ama tabii bu bir günde yerleşmedi, zamanla oturdu. Kendimdeki rahatsızlıkları (şişlik, yorgun uyunmak vs.) farkettikçe, bedenimi iyice tanıdıkça süzgeçten geçire geçire oldu.

Diyet yaparak ömürümü geçirmek benim için imkansız. Çünkü, yaradılışımız gereği neye kısıtlama konulursa onu yapmak istiyoruz. Belirli listelerle yapılan diyetler en fazla 6 ay yapılsın ama en temelinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmadığımız sürece devam ettirilmesi ve sürdürülmesi imkansız. O yüzden, denge en önemlisi.

Ben kendi hayatımda dengeyi şöyle sağladım ve bunları hayatımdan çıkarttım.

Gazlı içeceklerinin hepsini (cola, fanta, sprite vs)

Rafine şekerli herşeyi (kendimce güvendiğim markalardan bitter çikolata alıyorum ama onların içinde de kismi rafine şeker var. Onu da 5 gün önce azaltmaya karar verdim)

Beyaz un ve tam buğday (hiçbirşey eskisi gibi değil, tüm genetik yapıları ile oynanmış durumda)

*Alkolle aram hiç yok.

Kaçamak yaparken aynı zamanda nasıl denge kuracağız?