KADIN

Keyifli kaçamakları dengelemenin yolları

Ebru Zeynep Altay Ebru Zeynep Altay
BESLENME HABERLERİ  | 26.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Bedenimiz çok değerli. Normal rutinimdeki beslenmemi bozacaksam kesinlikle kaçamağıma değmeli mantığındayım. Ama tabii bu bir günde yerleşmedi, zamanla oturdu.

Keyifli kaçamakları dengelemenin yolları

instagram hesabı: @ebrununsagliklidunyasi
e-mail: ebruzeynepaltay@gmail.com

Yakın çevremden ve arkadaşlarımdan en çok gelen sorular şöyle;

Canın hiç abur cubur istemiyor mu?
Makarna, pizza yemiyor musun?
*Tatlı yemeden nasıl duruyorsun?

  • Akşamları birşeyler atıştırmadan nasıl yapıyorsun?

Tabii ki yiyorum ama çok seçici davranıyorum. Bedenimiz çok değerli. Normal rutinimdeki beslenmemi bozucaksam kesinlikle kaçamağıma değmeli mantığımdayım. Ama tabii bu bir günde yerleşmedi, zamanla oturdu. Kendimdeki rahatsızlıkları (şişlik, yorgun uyunmak vs.) farkettikçe, bedenimi iyice tanıdıkça süzgeçten geçire geçire oldu.

Diyet yaparak ömürümü geçirmek benim için imkansız. Çünkü, yaradılışımız gereği neye kısıtlama konulursa onu yapmak istiyoruz. Belirli listelerle yapılan diyetler en fazla 6 ay yapılsın ama en temelinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmadığımız sürece devam ettirilmesi ve sürdürülmesi imkansız. O yüzden, denge en önemlisi.

Ben kendi hayatımda dengeyi şöyle sağladım ve bunları hayatımdan çıkarttım.

  • Gazlı içeceklerinin hepsini (cola, fanta, sprite vs)
    Rafine şekerli herşeyi (kendimce güvendiğim markalardan bitter çikolata alıyorum ama onların içinde de kismi rafine şeker var. Onu da 5 gün önce azaltmaya karar verdim)
    Beyaz un ve tam buğday (hiçbirşey eskisi gibi değil, tüm genetik yapıları ile oynanmış durumda)
    *Alkolle aram hiç yok.

Kaçamak yaparken aynı zamanda nasıl denge kuracağız?

Benim en çok kaçamağa müsait öğünüm kesinlikle kahvaltı. Yani, gerçekten kahvaltının mutlulukla ilgilisi olmalıdır diye boşuna söylemişler. Benim için kesinlikle var. En büyük zaaflarımdan biri de şöyle iyi yağlı ‘’kruvasan’’, biri bırakın ika tane bile yediğim olabiliyor ama bu benim pişman olmadığım ve sonrasında hayıflanmadığım bir besin. Çok seviyorum.

Geri kalan günümü şöyle dengeliyorum;

Bol suyumu içiyorum ve suyumun kalitesini (karbonat ve limon ekleyerek arttırıyorum)
Geri kalan hiçbir öğünde karbonhidrat almıyorum.
Yeşil içeceğimi özellikle bugün muhakkak içiyorum.
35 dakika yürümek için mutlaka vakit yaratıyorum.
*Akşam yemeğimi erken bitirmeye özen gösteriyorum.

Eğer akşam yemeğinde olan bir kaçamaksa?

Ertesi gün kahvaltımı daha geç saate alıyorum.
Fasılalı açlık yapıyorum.
*Ertesi gün yine daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösteriyorum.

Bunlar bana iyi gelenler. Sizin sağlık durumunuza göre değişebilir.

Yapılan araştırmalarda genellikle insanların haftaiçi yeme alışkanlıkları ile haftasonu yeme alışkanlıklarının çok değiştiğini gösteriyor. Bu benim için de öyle. 5-2 kuralı deniyor. Yoksa haftanın hergünü istediğini ye, iç sonra da kilo veremiyorum diyeni çok duyuyorum.

Önemli olan denge kurabilmek. Canımız istediğinde kaçamağımızı sonuna kadar yapalım, pişman olmayalım. Sonuçta yemek yemek aşk, keyif, tat.. Bunları sonuna kadar yaşayalım ve tadını çıkaralım. Hep söylediğim gibi, farkında olmak en önemlisi. O farkındalıkların bizim sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme arzumuzu hergün daha da çok canlı tutması heyecanıyla...

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Anahtar Kelimeler:
abur cubur yemek kaçamak Sağlıklı beslenme diyet

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