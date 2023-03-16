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  4. Kıbrıslı voleybolcuların ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuştu... Kılıçdaroğlu KKTC'den döndü: 'Yatağımın yanına koyacağım' diyerek gösterdi

Kıbrıslı voleybolcuların ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuştu... Kılıçdaroğlu KKTC'den döndü: 'Yatağımın yanına koyacağım' diyerek gösterdi

16.03.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'de gerçekleştirdiği taziye ziyaretlerinin ardından, Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Deprem anında Adıyaman'daki bir otelin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuların aileleriyle görüşen Kılıçdaroğlu, "Otelin yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştı. Orada cinayet işlendi." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Kıbrıslı ailelerin kendisine verdiği formayı da basın mensuplarına gösterdi.

Kıbrıslı voleybolcuların ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuştu... Kılıçdaroğlu KKTC'den döndü: 'Yatağımın yanına koyacağım' diyerek gösterdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde, Adıyaman'da çöken otelin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren KKTC'li voleybolcular adına KKTC'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

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"ORADA CİNAYET İŞLENDİ"

Adıyaman'da KKTC'li voleybolcuların kaldığı İsias Oteli'nin deprem anında çökmesine ilişkin olarak, "Otelin yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştı. Orada cinayet işlendi." dedi.

"Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse, cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım." dedi.

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"ŞAMPİYON MELEKLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Kıbrıslı ailelerin verdiği formayı basın mensuplarına göstererek şunları kaydetti:

"Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler. Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. O melekleri unutmamak için... Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş'i unutmayacağım, Emine Şenyaşar'ı unutmayacağım. Sevgili halkım, sen de unutma."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu kıbrıs

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