Kıdem tazminatı gecikme faizi hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı gecikme faiz ne kadar olabilir?

İşverenler iş akdini herhangi bir kusuru olmadığı halde feshettiği çalışanlarına kıdem tazminatı ödemelidir. Bu tazminat türü belli koşullara bağlıdır. Koşullara uygun olan çalışan kıdem tazminatı ödemesi almaya hak kazanır. Belli bir ödeme süresi yoktur.

Ancak ödeme geciktiğinde mahkemelerin belirlediği yasal oranda bir faiz uygulanır. Alacaklı olan kişi işverene, belirlenen zaman içinde ödemediği kıdem tazminatı için faiz talebinde bulunma hakkı kazanır.

Kıdem tazminatı gecikme faizi hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı ödemesi geciktiğinde uygulanacak olan faiz 1475 Sayılı İş Kanunu kapsamında uygulanır. Bu kanunun on dördüncü maddesinde şu fıkra yer almaktadır:

"Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder."

Ödeme için belirlenen süre ise işveren ile alacaklı arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Ödenmeden geçen tüm süre faize eklenir. Mevduatta belirlenen en yüksek faiz işveren tarafından ödenmelidir.

Kıdem tazminatı gecikme faizi ne kadar olabilir?

Faiz oranında ödenecek olan kıdem tazminatı en yüksek makamdaki devlet memuru baz alınarak hesaplanır. Bir yıllık hizmeti dahilinde ödenen emeklilik ikramiyesi bedelini aşmayacak şekilde faiz ödemesi yapılır.

Kıdem tazminatında faiz nasıl uygulanır?

Kanun doğrultusunda yapılacak olan kıdem tazminatı faiz bedeli ödemesi mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları uygulanarak hesaplanmaktadır. Eğer iş akdi feshedildiği zaman kıdem tazminatı ödemesi yapılmamışsa ödemenin yapılmadığı her gün faize eklenir.

Faiz ödemesi alabilmek için alacaklı olan kişinin zaman aşımına uğramadan talepte bulunması gerekliliği vardır. Zamanında talep edilmezse bu hakkını kaybeder. Zaman aşımı süresi ise Borçlar Kanunu kapsamında bulunan on yıllık bir süreci kapsar.

Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse ne kadar faiz uygulanır?

Kanuni olarak belirlenen faiz oranı eğer daha önceden işçi ve işveren arasında bir sözleşme ile belirlenmediyse kanundaki koşullar geçerli olur. Kanuni faiz oranı ise yüzde dokuz ile yüzde on iki arasında değişiklik gösterir.



