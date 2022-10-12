Kıdem tazminatı ödeme süresi ne kadar? Kıdem tazminatı ödeme süresi kaç gün?

Çalışan tarafından işçinin iş akdinin sonlandırılması, kıdem tazminatı hakkını doğurur. Eğer yüz kızartıcı bir suç, bir kusur işlemediyse her çalışan kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı hakkı kazanabilmeleri için yine kanunlar doğrultusunda belirlenen bazı koşullara sahip olmaları gerekir. Bir hastalık, emeklilik yaşını ya da prim günü sayısını doldurma, askerlik, evlilik nedeniyle işten ayrılma gibi geçerli sebepler olmalıdır. Bu sebeplerin geçerliliği de kanunlar denetimindedir.

Kıdem tazminatı ödeme süresi ne kadardır?

Yasalar kıdem tazminatı alma hakkı kazanan çalışan için işverene zorunlu bir süre belirtmemiştir. Ancak işçinin mağduriyeti düşünülerek işveren bu ödemeyi olabilecek en kısa süre içinde yapmalıdır.

Bu süre işveren ile işçi arasında belirlenebilir. Bazı işverenler çalışanları ile ilk işe giriş sırasında yaptıkları sözleşmede bu maddeyi koymayı tercih edebilirler. Bunun dışında çalışanın iş akdinin feshini talep ettiği süreç başlangıcında bir anlaşma yapılabilir.

Emeklilikte kıdem tazminatı ödeme süresi de diğer geçerli sebepler ile aynı şekildedir. Emeklilik yaşı gelmiş olması gerekmeden yalnızca prim ödeme günü sayısı doldurularak kıdem tazminatı hakkı kazanılabilir.

Kıdem tazminatı ödeme süresi kaç gündür?

Ortalama olarak işverenin geçerli sebepler doğrultusunda iş akdinin feshini talep eden çalışana iki ila sekiz gün arasında ödeme yapmalıdır.

Kıdem tazminatı ödenmezse ne olur?

Taksitli ya da peşin olarak ödeme yapılacağı işveren ile çalışan arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Eğer çalışanın rızası olursa ödeme taksitle de yapılabilir.

Eğer işveren, işçi ile yaptığı anlaşma veya sözleşme dışına çıkar, belirlenen süre içinde ödemeyi yapmazsa alacaklı olan çalışan dava açma hakkı kazanır.

Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

Kanuna göre çalışan kıdem tazminatı alma hakkı kazandığında bu ödeme işveren tarafından o çalışana peşin olarak yapılmalıdır. Ancak işveren ile çalışan arasında bir anlaşma ya da bu doğrultuda bir sözleşme yapılır ise ödeme şekli taksitli de olabilir. Ancak işveren ödemeyi söz verildiği şekilde, anlaşılan düzende ve sürede yapmalıdır.

Kıdem tazminatı ödeme şekli nedir?

Yasalar doğrultusunda kıdem tazminatı ödemesi peşin olarak yapılmalıdır. Ancak çalışanın yazılı onayı ile işveren ödemeyi taksitle de yapabilir.



