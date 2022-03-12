'Kiev'in hayaleti' ilk kez görüntülendi! Rusları uyardı: Ruhunuzu almaya geliyorum!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna'nın Rus güçleri karşısındaki direnişi tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Çatışmalar savaşın 17. gününde de devam ederken "Kiev'in hayaleti" Ukrayna semalarında Rus işgalcilerin "ruhları için" dolaşıyor.

10 düşman uçağını düşürdüğü söylentilerinin ardından Ukrayna direnişini simgesi haline gelen ve "Kiev'in hayaleti" olarak tanınan efsanevi savaş pilotu ilk kez görüntülendi.

Ukrayna ordusu, kimilerine göre yalnızca söylentiden ibaret olan as pilotun fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma düşülen notta şu ifade yer alıyor:

"Merhaba işgalci, ruhun için geliyorum!"

Fotoğrafta MiG-29 kullandığı görülen pilotun yüzünün siyah bir vizör ve oksijen maskesinin ardında saklı olması nedeniyle pilotun gerçekten var olup olmadığı hakkında tartışmalar devam ediyor.



MiG-29 tipi savaş uçağı

"GEÇMİŞTE ÖRNEKLERİ VAR"

Uzmanlara göre "Kiev'in hayaleti" fikri gerçekliği ne olursa olsun harika bir propaganda aracı.

Savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'ta araştırma analisti Samuel Cranny-Evans bunun benzerlerine geçmişte de rastlandığını söylerek İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman as pilotları ya da yüksek öldürme oranlarına sahip Rus keskin nişancıları örnek gösterdi.

Evans'a göre belli ölçüde başarı göstermiş bir "Kiev'in hayaletinin" var olması mümkün.

