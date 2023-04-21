HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu Adıyaman’da… ‘Ayrıştırdılar birleştireceğiz bu ülkeye barışı getireceğiz’

Kılıçdaroğlu Adıyaman’da… ‘Ayrıştırdılar birleştireceğiz bu ülkeye barışı getireceğiz’

21.04.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın birinci günü Adıyaman’da dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu depremde yıkılan ev, ahır ve iş yerlerini yeniden yapmanın anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ayrıştırdılar birleştireceğiz, bayram havası içinde 15 Mayıs’ta yeniden kucaklaşacağız, inanın bana” dedi. Kılıçdaroğlu, "Sizden destek istiyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Adıyaman’da… ‘Ayrıştırdılar birleştireceğiz bu ülkeye barışı getireceğiz’

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde Adıyamanlılara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Endişe etmeyin destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim. Mübarek bayramın 1’inci günündeyiz. Birlikte yaşama keyfini getirmesini dilerim. Millet İttifakı’nın diğer genel başkanları diğer illerde toplantılar yapıyorlar onlarında selamlarını getirdim. İki büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın da selamlarını getirdim.

Toplum çok ayrıştı buradan çıkmamız lazım beraber olmamız lazım. Komşuluk ilişkilerimiz büyütmemiz lazım yeni bir siyaset anlayışının iyilik üzerine yarışan kültürün Türkiye’ye getirilmesi lazım bunun için mücadele ediyorum sizlerin desteğiyle getireceğim. Büyük felaket yaşandı buradaydım. Yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem vekillerimizden Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan dinliyordum.

2

“EVLERİNİZİ 1 KURUŞ ALMADAN TESLİM EDECEĞİZ”

Yıkılan evleriniz ahırlarınız var. Diyorlar ki 2 yıl ertelemeli 20 yılda paraları alacağız. Size sözümüz söz Her evi her ahırı yeniden yapacağız ve 1 kuruş almadan size teslim edeceğiz. Size devletin ev yapıp teslim etmesi hukukun anayasanın gereğidir. Barolarla iş dünyasıyla konuştum. Size verdiğimiz söz yasal bir sözdür anayasal bir sözdür. Gereğini yerine getireceğim.

Ayrışırdılar birleştireceğiz. Bayram havası içinde 14 Mayıs’ı geçirip 15 Mayısta yeniden kucaklaşacağız. Bu ülkeye kardeşliği, barışı getireceğiz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Videoyu gören ağlıyor’ 16 yaşındaki gence işkence yapıp serbest kaldılar!‘Videoyu gören ağlıyor’ 16 yaşındaki gence işkence yapıp serbest kaldılar!
Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira olduBelediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu
Adeta akın ettiler! Gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı... Adeta akın ettiler! Gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı...
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı

ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar

ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar

Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu

Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.