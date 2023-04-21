Kılıçdaroğlu Adıyaman’da… ‘Ayrıştırdılar birleştireceğiz bu ülkeye barışı getireceğiz’

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde Adıyamanlılara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Endişe etmeyin destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim. Mübarek bayramın 1’inci günündeyiz. Birlikte yaşama keyfini getirmesini dilerim. Millet İttifakı’nın diğer genel başkanları diğer illerde toplantılar yapıyorlar onlarında selamlarını getirdim. İki büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın da selamlarını getirdim.

Toplum çok ayrıştı buradan çıkmamız lazım beraber olmamız lazım. Komşuluk ilişkilerimiz büyütmemiz lazım yeni bir siyaset anlayışının iyilik üzerine yarışan kültürün Türkiye’ye getirilmesi lazım bunun için mücadele ediyorum sizlerin desteğiyle getireceğim. Büyük felaket yaşandı buradaydım. Yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem vekillerimizden Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan dinliyordum.

“EVLERİNİZİ 1 KURUŞ ALMADAN TESLİM EDECEĞİZ”

Yıkılan evleriniz ahırlarınız var. Diyorlar ki 2 yıl ertelemeli 20 yılda paraları alacağız. Size sözümüz söz Her evi her ahırı yeniden yapacağız ve 1 kuruş almadan size teslim edeceğiz. Size devletin ev yapıp teslim etmesi hukukun anayasanın gereğidir. Barolarla iş dünyasıyla konuştum. Size verdiğimiz söz yasal bir sözdür anayasal bir sözdür. Gereğini yerine getireceğim.

Ayrışırdılar birleştireceğiz. Bayram havası içinde 14 Mayıs’ı geçirip 15 Mayısta yeniden kucaklaşacağız. Bu ülkeye kardeşliği, barışı getireceğiz.”



