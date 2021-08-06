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Kılıçdaroğlu: Bunu Erdoğan söyleyemez, ben söylerim

06.08.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, "Batılılar demeç veriyor, 'Türklere minnettarız, biz size para verelim göçmenleri orada tutun' diye. Beyefendiler rahatsız olmasın diye. Biz size para verelim asıl siz tutun. Bunu Erdoğan söyleyemez, ben söylerim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Bunu Erdoğan söyleyemez, ben söylerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek, Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlar:

Afganistan'dan gelenler tamamı askerlik yapmış veya o çağda olanlar. Nasıl geliyorlar peki? Süleyman Soylu Bey'in sizinle yaptığı görüşme var. Bu kadar Afgan geliyorsa adını değiştir kardeşim. Yapılanın önemini tek anlayan lider Merkel. Sınırda 'sınır namusumuzdur' diye tabela vardır. Yol geçen hanına döndü.

"BUNU ERDOĞAN SÖYLEYEMEZ, BEN SÖYLERİM"

Hiçbir zaman ırkçılığı kabul etmeyiz. Her insanın başımızda yeri var. Savaştan kaçıp gelmişse ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Alırsınız kontrol altında tutarsınız, gıdasını, eğitimini, sağlığını her türlü şeyini yapabilirsiniz. Bunları yapan sivil toplum örgütleri var. Ama Türkiye bunu yapmadı. Türkiye'yi göçmen deposu haline getiren bir siyasi iktidar var. Batılılar demeç veriyor, ne kadar Türklere minnetarız, bütün göçmenler burada, biz size para verelim, orada tutun. Beyler rahatsız olmasın diye. Biz size para verelim siz tutun. Bunu Erdoğan söyleyemez, ben söylerim. Erdoğan paranın tutsağı olmuş durumda.

"BOLU'DAKİ KARAR DOĞRU DEĞİL, KİMSEYİ AÇ BIRAKAMAYIZ"

Tanju Özcan bulunduğu bölgenin politik iklimi içinde öyle bir şey söylemiş olabilir. Erdoğan'a defalarca Suriye konferansı yap dedim, sonuçta biz yaptık. Göçmenlerle ilgili, yangınlar ve iklim konusunda çalışma yapacağız. Burası bir göçmen deposu olmayacak. Bolu Belediyesi'nde öyle bir karar çıkacağını zannetmiyorum. O doğru değil, kimseyi susuz ve aç bırakamazsınız. Hiçbir canlıyı bırakamazsınız. Doğa ormana yağmur veriyor. Düşmanınız dahi olsa aç bırakamazsınız. O politik atmosfer içinde, kendi seçim bölgesinin getirdiği politik atmosfer içinde söylemiş olabilir. Ama CHP'nin politikası asla ve asla ırkçı olamaz. İnançlara, kimliklere saygı gösteririz. Temel hedefimiz budur.

"İKİ TARAF DA TÜRKİYE'YE SAYGILI. GİDİP KONUŞACAKSIN"

Afganistan'da barışı sağlayacak da biziz. Gidersin Taliban'la mevcut hükümeti barıştırırsın. İki taraf da Türkiye'ye saygı duyuyor. Pakistan'ı devreye sokarsın. Sen gidip Hindistan'la, Çin'le konuşacaksın. Ben son MGK hariç diğer üç toplantıda bu konunun ele alındığını dahi tahmin etmiyorum. Temel sorunumuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetilmeme sorunudur."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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