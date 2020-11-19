Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yönelik açıklamaları hakkında soruya da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Beni üzen nokta asıl şu. Meşru bir organın, siyasi partiler yasasına göre kurulmuş olan bir partinin, üstelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü olarak kabul ettiğimiz bir partinin genel başkanının, bir mafya liderine sahip çıkması. Asıl üzücü olan bu" dedi.

'SAYIN SEVAL TÜRKEŞ ARADI, ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ'

CHP lideri, "Bu konuda beni duygulandıran telefon sayın Seval Türkeş'e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Meşru zeminde CHP her türlü eleştiriye elbette saygı duyacaktır" diye konuştu.



