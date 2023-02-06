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Kılıçdaroğlu, depremin ardından ilgili yerel yöneticilerle tek tek görüştü

06.02.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanları ile Adıyaman, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Kilis belediye başkanlarını telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet sonrası bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, depremin ardından ilgili yerel yöneticilerle tek tek görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgenin yerel yöneticileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanları ile Adıyaman, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Kilis belediye başkanlarını telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, görüşmelerde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Ayrıca AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile de görüşen Kılıçdardoğlu, enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

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