HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu destekçilerinden hatalı pankart: O detay dikkatlerden kaçmadı

Kılıçdaroğlu destekçilerinden hatalı pankart: O detay dikkatlerden kaçmadı

03.11.2023 12:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP ikinci yüzyıla girerken kritik bir dönemeçten geçiyor. Yarın gözler "Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi?" sorusunun yanıtını bulacağı büyük kurultayda olacak. Rekabetin yoğun geçmesi beklenen kurultayın yapılacağı salonda hazırlıklar başladı. Kılıçdaroğlu taraftarlarının astığı pankarttaki hata dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu destekçilerinden hatalı pankart: O detay dikkatlerden kaçmadı

Hafta sonunu CHP tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan büyük kurultay mesaisinde geçirecek. 2023 seçimlerinden umduğu sonucu alamayan partide genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edip etmeyeceği sorusunun yanıtı netleşecek. Divan başkanlığını da yürütecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketinin adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak. İki isim de kurultaya giden süreçte delegelerle yakın temas kurdu. Bir yandan da adayların destekçileri çalışmalarını sürdürüyor. Salondaki hazırlıklar başlarken Kılıçdaroğlu taraftarlarının astığı pankart sosyal medyada gündem oldu.

3

CHP'NİN 100. YILINDA TARİHİ SEÇİM

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

  1. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

1

HATALI PANKART ASILDI

Salondaki hazırlıklar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları desteklerini belirttikleri bir pankart astı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı, sosyal medyada görüntüsü paylaşılan pankartta "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı verilirken 'yalnız' sözcüğünün 'yanlız' olarak yazılması da dikkatlerden kaçmadı.

F9_mu7pXYAAKlwO

DELEGELERE SIKI MARKAJ

Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

2

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

İlginizi Çekebilir

EKİM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA: Milyonların beklediği veri TÜİK tarafından açıklandı! Ekim ayı TÜFE verisi belli oldu

EKİM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA: Milyonların beklediği veri TÜİK tarafından açıklandı! Ekim ayı TÜFE verisi belli oldu

 Gözaltında 3. gün! Dilan Polat yemek yemiyor... Flaş iddia

Gözaltında 3. gün! Dilan Polat yemek yemiyor... Flaş iddia

 ''İşin içinde kimler var çok iyi biliyorum''

''İşin içinde kimler var çok iyi biliyorum''

 4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı:

4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı:

(AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA: Engin - Dilan Polat operasyonunda yeni perde! Bu kez Ankara'ya sıçradı, para aktarımını gören banka görevlileri ihbar ettiSON DAKİKA: Engin - Dilan Polat operasyonunda yeni perde! Bu kez Ankara'ya sıçradı, para aktarımını gören banka görevlileri ihbar etti
Sarı-lacivertli kulüpten Engin-Dilan Polat atağı!Sarı-lacivertli kulüpten Engin-Dilan Polat atağı!
AK Parti'den '3 Kasım' mesajı! "Yepyeni bir dönem açıldı"AK Parti'den '3 Kasım' mesajı! "Yepyeni bir dönem açıldı"
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.