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Kılıçdaroğlu, Erdoğan için 'travma oldu' dedi, Sinan Oğan'dan yanıt geldi: 'Benim başarım'

10.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında seçimlerin birinci turu ile ilgili sözleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Sinan Oğan'dan yanıt geldi. Oğan yaptığı açıklamada "Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan için 'travma oldu' dedi, Sinan Oğan'dan yanıt geldi: 'Benim başarım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından dün ilk kez katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" şeklinde konuştu.

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"SAYIN İNCE GİBİ ÇEKİLMİŞ OLSAYDIM SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALMIYORDU"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan yanıt geldi. Oğan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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"Affedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş."

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