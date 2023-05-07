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Kılıçdaroğlu 'Gelirsem ne yapacağım belli' diyerek açıkladı: 'Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar'

07.05.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki mitingde vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 'Gelirsem ne yapacağım belli' diyerek açıkladı: 'Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için son viraja girildi. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler seçimlere bir hafta kala mitinglerine devem ederken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki mitingde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu; seçimi kazanması halinde u ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getireceğini savunurken, "Hiçbir çocuğuna yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üç evladım var. Onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı, çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI

Hiçbir çocuğuna yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Aile Destekleri Sigortası'yla hiçbir ailede benim gelirim yoktur feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak.

Köylerde sadece öğretmen, imam değil, ziraat teknikeri de olacak, veteriner hekim de olacak. Buraların hayvancılık konusunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum.

LŞKLŞKİ

Bay Kemal unutmaz, sözünün arkasında durur. Sözünün eridir.

Biz Orta Anadolu'yu demiryollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve Karadeniz'e bağlayacağız.

Sizin için emek harcayacağız, beşli çeteler için değil.

Türkiye yol geçen hanına döndü. Bütün sınırlarımız delik deşik. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız.

Avrupa Birliği'nden aldığımız, alacağımız fonlarla onların yollarını, köprülerini bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayarak onları ülkelerine göndereceğiz.

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Afganlar da var. Onları da kendi ülkelerine uğurlayacağız.

Nerede yaşarsa yaşasın bu coğrafyada herkesin mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorum.

Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar, onlara inanmayın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bir grubun, bir kesimin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım.

"KUL HAKKI YİYENLER BENDEN KORKUYORLAR"

Üstten konuşanlara artık dur diyeceksin. 22 yıl oldu, eyvallah kardeşim çekil, değişim olsun. Adaletli insan gelsin. Bir kul hakkı yemeyen insan gelsin! Söyledim, kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net! Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyene diyeceğim ki 'yediğin paraları ver.'

Devlet hayatımı incelediler. Acaba Bay Kemal'le ilgili bir şey bulabilir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar, bulamazlar. Çünkü kul hakkı yemedim ve yedirmeyeceğim. Ben diyorum, onlar böyle bir şey söyleyemiyorlar. Yemedik, yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Özellikle MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sınırları yol geçen hanına döndürenlere devlet teslim edilir mi? Devlet akılla, bilgiyle, irfanla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez.

"SARAYLARA GİDİP OTURMAYACAĞIM"

Saraylara gidip oturmayacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğim.

Her şey çok güzel olacak!"

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu

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