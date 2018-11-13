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Kılıçdaroğlu hakkında dördüncü tazminat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı - Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verdi - Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle hakkında İstanbul'da açılan 4 davada, yasal faiziyle birlikte 828 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 130 bin liranın 13 Şubat 2018'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.

- Toplam tazminat 828 bin lira oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç kez tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası, 7 Haziran'da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti.

Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 4 farklı tazminat davasında, işleyecek yasal faizle birlikte 828 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.

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