HABER

Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 12:39 | Son Güncelleme

CHP Grubunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturuldu - Milletvekilleri, maaşlarından 5'er bin lirayı bu fona aktaracak

MELTEM ÖZTÜRK - CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulacak.

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
'ABD, PKK'yı eğitemedi''ABD, PKK'yı eğitemedi'
CHP'li Belediye Başkanı Özakcan, partisinden istifa ettiCHP'li Belediye Başkanı Özakcan, partisinden istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fon Kemal Kılıçdaroğlu tazminat

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

'Bolton' krizi: ABD, Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir

'Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti manifesto için tarih verdi

Eren Erdem için mahkemeden son dakika kararı!

Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!

'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.