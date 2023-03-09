'Yaşına da duruşuna da karşıyım' Ersan Şen o soruyu duyunca... 'CHP'nin genel başkanı İmamoğlu olsaydı...' Gündemi karıştıran krizde çok konuşulmuştu

Geçtiğimiz hafta Millet İttifakı arasında yaşanan 'aday' krizinde Ersan Şen ismi de çok konuşulmuştu. Canlı yayında 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması yapan Şen'i İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arayınca yaşananlar gündem yaratmıştı. Altılı Masa'daki kriz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla sona erince Ersan Şen'den bu defa da 'Adalet Bakanı olma' çıkışı gelmişti. Son olarak ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SİZ NİYE BU KADAR KILIÇDAROĞLU'NA KARŞISINIZ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Habertürk canlı yayınında Ersan Şen, gazeteci Faruk Aksoy'un kendisine yönelttiği "Siz niye bu kadar Kılıçdaroğlu'na karşısınız?" sorusuna "Bakın Kılıçdaroğlu'na karşı olduğum argümanları söyledim. Bugüne kadar dinleyip anlamadıysan ben ne yapabilirim. Birçok yayına katıldık birlikte. Şu anda zaman sorunum var diye bunları tekrar bana anlattırmaya çalışma. Ben başka cümleler söyleyeceğim." diye yanıt verdi.

"YAŞINA DA DURUŞUNA DA KARŞIYIM"

Devamında Şen, "Kılıçdaroğlu'nun yaşına da karşıyım, duruşuna da karşıyım, ikna edici olmamasına karşıyım, CHP'nin genel başkanı olduğu halde tabanın bu kadar tartışma açmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI İMAMOĞLU OLSAYDI..."

Öte yandan Şen "Bugün CHP'nin genel başkanı eğer İmamoğlu olsaydı biz aday meselesini bir yıl önce çözmüştük" dedi.