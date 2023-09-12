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Kılıçdaroğlu'na öfkesinden ortalığı birbirine kattı, serbest bırakılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

12.09.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan D. D. (26) adlı kişi, kendi ifadesiyle seçim sonuçları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na öfkeliydi ve bu yüzden CHP mahalle temsilciğine saldırı gerçekleştirdi. Saldırıdan sonra ofisin içerisi adeta savaş alanına döndü. Gözaltına alınıp serbest bırakılan D. D. sadece saatler sonra yaptığıyla 'pes' dedirtti. Saldırganın hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları vardı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile hemşehri olduğunu söyleyen D. D., CHP ofisine gerçekleştirdiği saldırının ardından verdiği ifadede " "‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı" dedi. Ancak serbest kalan D. D.'nin öfkesi dinmek bilmedi. Serbest bırakıldı ve saatler sonra bu kez de AK Parti'nin eski seçim ofisine aynı saldırıyı gerçekleştirdi. Yeniden gözaltına alınan D.D. için bu kez farklı bir karar verildi.

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CHP MAHALLE TEMSİLCİLİĞİNE SALDIRDI

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde geçen pazar gecesi işsiz olduğu öğrenilen D.D., bir binanın giriş katında bulunan CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp içerideki eşyalara zarar verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA KIZMIŞ!

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Polis tarafından gözaltına alınan D.D., ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dedi.

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D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde serbest bırakıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARINI DA HEDEF ALDI

D.D., serbest kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde aynı mahallede bulunan AK Parti’nin son seçimlerde kullandığı, camlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu seçim ofisinin de camlarını taşla kırdı. D.D., yeniden gözaltına alındı.

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İfadesinde suçunu kabul eden D.D. adliyeye sevk edildi. D.D. hakkında 'mala zarar verme' suçlamasıyla yargılama süresince ev hapsi kararı verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti

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