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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir traktörün önünde çektirdiği fotoğrafı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de vatandaşlara seslendi. "Belediyecilikte 7 ilkeyi belediye başkanımız binaya asmış" diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "O ilkelerden bir sapma olursa hemen uyarsınlar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galoşlu fotoğrafına da tepki gösteren CHP lideri, "Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz. Bir de gidip galoşla fotoğraf çektirmiş. Allah kibirden insanı korusun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

7 ilkeyi belediyeyi ziyaret eden kardeşlerimin okumasını rica ediyorum. O ilkelerden bir sapma olursa hemen uyarsınlar.

'HİÇBİR ENDİŞENİZ OLMASIN'

Yeni bir siyaset anlayışını ülkeye getirmek istiyoruz. Kucaklayıcı, ayrıştırmayan bir siyaset anlayışı ile hareket ediyoruz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyan bir anlayış. CHP iktidara geldiğinde şunu şunu yapacak diye tehdit ediyorlar. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum hiçbir endişeniz olmasın.

erkese hesap verecek siyasetçi, kibirden uzak olacak, halkını, doğasını sevecek siyasetçi. Sizler derelerimize sahip çıktınız. Tüm Türkiye’ye örnek oldunuz. Sorsalar Türkiye’de çevresine en çok sahip çıkan ilçe neresi diye Fındıklı denir.

ERDOĞAN'IN GALOŞLU FOTOĞRAFINA ELEŞTİRİ

Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz. Biz toprağa yalın ayak basarız. Yalın ayak gezeriz. Vücuttaki elektriği alır toprak. Bir de gidip galoşla fotoğraf çektirmiş. Allah kibirden insanı korusun.

dasdad


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan galoş

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