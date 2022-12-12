Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 'Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi' mi dedin sen?

6 yaşındaki çocuğa istismar tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrasında, "Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir." diyerek tepkisini ortaya koydu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrasında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek 6 yaşındaki kızın istismara uğramasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından, "Erdoğan 'Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi' mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…" açıklamasında bulundu.