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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

27.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, 'gülen' emoji' kullandığı paylaşımında "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş ve 10 ülkenin büyükelçisiyle yaşanan krizle ilgili muhalefet partilerinin tutumunu eleştirmişti.

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Kılıçdaroğlu'nu "SSK'yı batıran, kaset kumpası sayesinde genel başkan olan, partisindeki taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarına sırtını dönen, girdiği her seçimi kaybettiği, böyle bir durumda gereğini yapacağını söylediği halde yerinden kıpırdamayan bir yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli bir duruşu anlamasını ve desteklemesini zaten beklemiyoruz" sözleriyle hedef alan Erdoğan, ardından milletvekillerine bir video seyrettirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP
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