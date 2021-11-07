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Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah Türbesi açıklaması

07.11.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi toprağını terk edip, kendi bayrağını indiren ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyin. Söyleyin, her yerde söyleyin. Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek ve göndere çekilecek. Bedeli ne olursa olsun." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah Türbesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer Kuvayımilliye geleneğinden geliyorsak, eğer bu ülkede toprağa basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak ve bizler kendi ülkemize yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak, zaten tezkereye 'hayır' demek zorundayız. Biz Kuvayımilliyeciyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde taşımalı eğitime son vereceklerini söyledi.

ÖĞRETMENLERE ATAMA SÖZÜ

Atama bekleyen öğretmenlerin sorununu da büyük ölçüde çözeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri ilk bir haftada 138 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 50 yıldır uygulamaya konmayan bir sigorta dalını getireceklerini belirterek, hiçbir ailenin çocuğunu yatağa aç yatırmasına izin vermeyeceklerini, her evde huzur ve bereket olacağını vurguladı.

SOSYAL DEVLET VURGUSU

Çiftçilerin banka veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizleri ile esnafın banka veya esnaf kefaletten aldıkları kredilerin faizlerini iktidara geldikleri ilk bir hafta içinde sileceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu şu demektir, sosyal devlet kendisini gösterdi demektir. Sosyal devlet dediğimiz kavramın ne olduğunu anlatmamız lazım. Sosyal devlet, güçsüzlerin yanında olan devlettir, güçlülerin değil. Şimdi sosyal devlet bitmiş. Varolan bir hükümet var beşli çetenin yanında, fakirin, fukaranın, esnafın, çiftçinin, işsizin yanında değil." diye konuştu.

"TOPRAĞIMIZ İÇİN HAYATIMIZI SEVE SEVE VERİRİZ"

Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresine "hayır" dediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Elbette isabet yaptık, elbette doğrusunu yaptık. Bakın söylüyorum, gittiğiniz her yerde lütfen söyleyin. Eğer Kuvayımilliye geleneğinden geliyorsak, eğer bu ülkede toprağa basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak ve bizler kendi ülkemize yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak, zaten tezkereye 'hayır' demek zorundayız. Biz Kuvayımilliyeciyiz. Daha önce gelen tezkerelere 'evet' demiştik. Ne oldu, ne yaptılar? 'Evet' dedik de ne yaptılar? Beklentilerimizi karşıladılar mı?"

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN"

Partili gençlere, "Biz milliyetçiyiz, biz devrimciyiz, biz halkçıyız, bunları unutmayın" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Kendi toprağımız için, kendi bayrağımız için yeri ve zamanı geldiğinde hayatımızı seve seve veririz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi toprağını terk edip, kendi bayrağını indiren ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyin. Söyleyin, her yerde söyleyin. Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek ve göndere çekilecek. Bedeli ne olursa olsun." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'li olmanın bayrağını, vatanını, insanını sevmek, tarihine sahip çıkmak, fakirin, fukaranın yanında olmak, kadına kalkan ele şiddetle müdahale etmek demek olduğunu dile getirdi.

CHP'ye oy versin, vermesin, vatandaşlar arasında ayrımcılığa izin vermeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bazen şu soru geliyor. 'Efendim parayı nereden bulacaksınız?' Hatırlıyorsunuz değil mi, 'Emekliye 2 maaş ikramiye' dediğim zaman önce tepki gelmişti. 'Parayı nereden bulacaksınız?' diye. Şimdi veriyorlar, demek ki para var. Bu bir siyasi tercihtir. Paranın nereye harcanacağı bir siyasi tercihtir. Bunu sakın unutmayın. Siyasi tercihi belirleyen bütçedir. Bütçede kimin için kaynak ayıracağınız orada yazar. Memurdan yana mı, emekten yana mı, alın terinden yana mı, beşli çeteden yana mı? Beşli çeteye ayrılan parayı gayet iyi biliyoruz. Yapılan yolsuzlukları da iyi biliyoruz. Bunların gideceğini de çok iyi biliyoruz. Az kaldı. Gidecekler. Az kaldı göndereceğim." (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu
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