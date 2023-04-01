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Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! 'Ücretsiz teslim edeceğiz' diyerek pazartesi gününü işaret etti 'Merak etmeyin para var'

01.04.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem konutları ile ilgili dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı. 'Ücretsiz konut' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videodaki açıklamasında pazartesi günü Meclis'e sunacakları kanun teklifini işaret etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Bu arada merak etmeyin para var" sözleri de dikkat çekti.

Deprem felaketinin ardından yeni yapılacak deprem konutları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, tweet'ine "Anayasa konut hakkında ne diyorsa, ona uyacağım. Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz." notunu ekledi.

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Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"BU KONUDA ÇOK NETİZ"

"Sevgili halkımız, bir konuyu netleştirmek adına kısa ve net bir konuşma yapacağım. Deprem konutlarının hemen yapılması gerektiği konusunda hemfikirim. Yoksa insanımız dönmez, ardından da şehirlerimiz ölür. Çünkü insanı olmayan bir şehir yaşayamaz. Bu konuda çok netiz. Ama asıl izin vermeyeceğim şey anayasaya aykırı olarak depremzedeye konut satılmasıdır. Bakın, anayasanın hem 57. hem de 125. maddesi çok açık ve çok net. Devlet güvenli barınmadan sorumludur diyor. Nokta. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait. Yani her aşamasında devlet vatandaşına bu konutun ya da iş yerinin güvenli olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu taahhüt ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygundur diyor, git bunu alabilirsin diyor, bu iş yerini, daireyi alabilirsin diyor. Vatandaş ise tek bir yerde imza atıyor. Devletin bu taahhüdüne güvenerek tapuda konut ya da iş yerini alırken imzasını atıyor. Dolayısıyla devlet kanuna uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak.

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"MERAK ETMEYİN; PARA VAR"

Dolayısıyla benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir, yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da kesinlikle olmayacak. Bu arada merak etmeyin para var sevgili halkım, para var. Dünyayı harekete geçiririz. Çok hızlı bu parayı bulursunuz. Birkaç kararname çıkarırsınız yine bu parayı bulursunuz. Pazartesi Meclis'e sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz.

Ekran Alıntısı

"BİR İMZA İLE HALLEDECEĞİZ"

Vatandaş da çok para verdi, hepsinden Allah razı olsun. Var. Ama işte bitmeyen bir rant, bir ihale sevdası var ki kendi bitmedi, insanımızı bitirdi. Neyse, şunun şurasında ne kaldı. Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. Bu arada yıkılmış binalarda mukim kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyorlar. Onları da düşünüyorum. Çaresi var, çözeceğiz. Hiç ama hiç merak etmeyin, mutlaka ama mutlaka çözeceğiz."

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deprem Kemal Kılıçdaroğlu konut

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