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Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar, bütün sandıkların başında görevdeyiz

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Parti genel merkezi önünde halka hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız 24 saat görev başında" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde halk hitap etti.

Seçim otobüsü üzerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çıkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Huzur içinde bir kenti yönetecekler. Onların çalışmalarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde huzur ve bereket olacak. İnsanlar mutlu olacak. Verdiğimiz sözleri tutacağız, aşama aşama hayata geçireceğiz. Güveni bütün alanlara yayacağız. Ekrem Başkan seçimi kazandı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Seçim gecesi Mansur Başkan ile birlikteydik. Seçilen bütün belediye başkanlarına selamlarımızı söylüyoruz.

Şundan emin olmanızı istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız 24 saat görev başında. Başkanlarımızın kazanması için ellerinden geleni yaptılar. Bizim belediye başkanlarımız asla ve asla ayrımcılık yapmayacaklar. Bütün kenti kucaklayacaklar."

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim 2019

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