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'Kılıçdaroğlu'nu indirdin, Özel'i de yiyeceksin' CHP'li isimden büyük iddia! İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında '1 Nisan' çıkışı...

14.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni açıklanan adayları İsmail Küçükkaya'nın hedefi olunca Eren Erdem'den 1 Nisan tarihi hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi. Partinin İzmir ve Çankaya belediye başkan adayları için Küçükkaya, "Beni heyecanlandırmayan halkımı da heyecanlandırmaz" dedi. Erdem'in İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu ve Özel hakkındaki sözleri dikkat çekti.

'Kılıçdaroğlu'nu indirdin, Özel'i de yiyeceksin' CHP'li isimden büyük iddia! İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında '1 Nisan' çıkışı...

31 Mart'a doğru belediye başkan adaylarını belirleme noktasında tartışmaların yükseldiği CHP'de son olarak İstanbul ve Çankaya adayları açıklandı. İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yerine Cemil Tugay aday gösterilmişti. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınında "1 Nisan günü neler olacağını görüyorum" deyince sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

İSTANBUL VE ÇANKAYA ADAYLARI AÇIKLANDI

Dün Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Uzun süren PM ve MYK toplantılarının ardından belirlenen adaylar, toplantıda protestoları da beraberinde getirdi. İmamoğlu'nun ceketini çıkarıp kollarını sıvaması da toplantıda dikkat çeken anlardan olmuştu.

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Toplantının ardından CHP'nin kalesi olarak bilinen ve yoğun başvuru alan Çankaya adayı da Hüseyin Can Güner oldu.

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Hüseyin Can Güner

İzmir'de ise kurultay sürecinde "İmamoğlu ile 'değişim' konusunda anlaşamadığını" açıklayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. CHP, Cemil Tugay ile yarışa dahil olma kararı aldı.

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"BENİ UMUTLANDIRMAYAN ADAY HALKIMI DA UMUTLANDIRMAZ"

CHP'nin aday belirleme sürecine gazeteci İsmail Küçükkaya sert eleştiriler yağdırdı. "Benim kriterim şu; CHP'nin İzmir, Çankaya adaylarına bakıyorum, beni heyecanlandırmıyor" diyen Küçükkaya şöyle devam etti:

"32 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm, beni heyecanlandırmayan şey, kişi, söylem, uygulama halkımı heyecanlandırmıyor, umutlandırmıyor. CHP'nin İzmir'de de Çankaya'da da adayları böyle. Beni heyecanlandırmayan izleyicimi de heyecanlandırmaz. 1 Nisan günü neler olacağını görüyorum. Özel sohbetlerde size anlatırım. Canlı yayında söylersem yanlış anlaşılabilir. Aynen çıkacağından adım kadar eminim."

"KILIÇDAROĞLU'NU İNDİRDİK, ÖZEL'İ DE YİYECEĞİZ"

Küçükkaya'nın bu çıkışı, genel başkan olduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından olan ve genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Eren Erdem'in tepkisini çekti. "Bu sürecin oluşmasında baş aktörlerdensin" diyen Erdem'in İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel hakkındaki sözleri dikkat çekti. Erdem'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sevgili İsmail, 'seni heyecanlandırmayan' bu sürecin oluşmasında emeği geçen baş aktörlerdensin. Şimdi kalkmışsın “CHP adayları beni heyecanlandırmıyor” diyorsun.

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Ahali mesajın aslını anlasın diye ben tercüme edeyim; “Ekrem başkan ile birlikte Kemal beyi indirmek için Özgür Özel’i Genel Başkan yaptık, 1 Nisan’da Özgür Özel’i yiyeceğiz…” Lafın tamamı deliye söylenir. Cümlenin özeti bu. Yaptığın; ettiğinde bu… Yapacağına da işaret çakmışsın. Allah, 1 Nisan’da Genel Merkeze yardım etsin…"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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