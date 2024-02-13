Sloganları duyan İmamoğlu dayanamadı, salondakilere de ceketini çıkarttırdı! "İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz"

CHP'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları dünkü MYK ve PM toplantılarının ardından belirlendi. Bugün Gürsel Tekin'in partiden istifasını da beraberinde getiren toplantıların ardından başlayan programda salonda dikkat çeken anlar yaşandı.
Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında salondan zaman zaman yükselen yuhalamalar ve sloganlar nedeniyle İmamoğlu'nun konuşmasının kesildi. Öte yandan İmamoğlu, "Ceketi çıkar, kolları sıva" sloganları üzerine ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvadı.
İmamoğlu daha sonra "Bu salonda kaç kişi ceketini çıkartabilir?" diye sorunca salondakilerin de ceketini çıkartmaya başladığı görüldü.
İmamoğlu konuşmasında şu mesajları verdi:
İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız.
Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafazı olmaya devam edeceğiz. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbullunun elinde. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Şimdi ise paranın dolambaçlı yoluna son verdik. Milletten geliyor, millete gidiyor. Milletin parası millet için harcanıyor.