Sloganları duyan İmamoğlu dayanamadı, salondakilere de ceketini çıkarttırdı! "İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz"

İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız.

Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafazı olmaya devam edeceğiz. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbullunun elinde. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Şimdi ise paranın dolambaçlı yoluna son verdik. Milletten geliyor, millete gidiyor. Milletin parası millet için harcanıyor.