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Kılıçdaroğlu'nun kendisini Atatürk'e benzeten vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu: Aman aman...

15.04.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına Edirne'de devam etti. Eski (Ulu) Cami'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu müezzinden cami hakkında bilgiler aldı. Avluda bekleyen bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak, 'Cumhurbaşkanı' diye seslendi. Bir vatandaş tarafından Atatürk'e benzetilen Kılıçdaroğlu vatandaşa, "Aman aman, Atatürk büyük adam." şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisini Atatürk'e benzeten vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu: Aman aman...

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski (Ulu) Cami'ye ziyarette bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Edirne otoyol gişelerinde karşılandı. Konvoyla Eski Cami'ye gelen Kılıçdaroğlu, caminin avlusundaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi. Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, cami hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

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ATATÜRK BENZETMESİ GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu, Eski Cami'deki Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) bölümünü ve Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsüyü inceledi. Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" şeklinde seslendi.

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Bir vatandaşın Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aman aman, Atatürk büyük adam." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Balkan Türklerine selam söyleyen bir vatandaşa ise "Aleykümselam" dedi.

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Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP ve İYİ Parti Edirne milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu

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