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Kılıçdaroğlu'nun 'Konya' gafı gündem oldu! O sözleri Mevlana'ya atfetti, tarih detayı dikkatlerden kaçmadı...

28.03.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarını yoğunlaştıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir dizi gafa imza attı. Konuşmasında adaletle ilgili özlü bir sözü alıntılayan Kılıçdaroğlu, sözün sahibini karıştırdı ve "Yüce Mevlana şöyle söyler" dedi. Kılıçdaroğlu Konya'dan "ülke" olarak söz ederken programa damgasını vuran bir başka detay ise arka planda yer alan tarih oldu.

Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesini ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada "Biz Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak" sözleriyle gaf yapan Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı gaflarla yeniden sosyal medyanın gündemine girdi. Kılıçdaroğlu, ünlü Çinli filozof Konfüçyüs'ün sözlerini Mevlana'ya atfetti.

"YÜCE MEVLANA ŞÖYLE SÖYLER..."

Konya'nın Ereğli ilçesinde "Millet Buluşması" programında konuşan Kılıçdaroğlu, adalet üzerine söylenen özlü sözün sahibini karıştırdı ve şöyle dedi:

"Yüce Mevlana şöyle söyler: Adalet bir kutup yıldızı gibidir; yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner."

"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Konfüçyüs'e ait bu sözü Kılıçdaroğlu'nun Mevlana'ya atfetmesi sosyal medyada gündem yaratırken konuşmasının bir bölümünde "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke, toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadeleriyle Konya'dan ülke olarak söz etmesi de dikkat çekti.

TARİH DE KARIŞTIRILDI

Öte yandan programda Kılıçdaroğlu'nun arka planında bugünün (28 Mart) yerine dünün tarihinin yazılması da dikkatlerden kaçmadı.

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