Kılıçdaroğlu'nun 'Konya' gafı gündem oldu! O sözleri Mevlana'ya atfetti, tarih detayı dikkatlerden kaçmadı...

Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesini ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada "Biz Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak" sözleriyle gaf yapan Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı gaflarla yeniden sosyal medyanın gündemine girdi. Kılıçdaroğlu, ünlü Çinli filozof Konfüçyüs'ün sözlerini Mevlana'ya atfetti.

"YÜCE MEVLANA ŞÖYLE SÖYLER..."

Konya'nın Ereğli ilçesinde "Millet Buluşması" programında konuşan Kılıçdaroğlu, adalet üzerine söylenen özlü sözün sahibini karıştırdı ve şöyle dedi:

"Yüce Mevlana şöyle söyler: Adalet bir kutup yıldızı gibidir; yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner."

"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Konfüçyüs'e ait bu sözü Kılıçdaroğlu'nun Mevlana'ya atfetmesi sosyal medyada gündem yaratırken konuşmasının bir bölümünde "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke, toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadeleriyle Konya'dan ülke olarak söz etmesi de dikkat çekti.

TARİH DE KARIŞTIRILDI

Öte yandan programda Kılıçdaroğlu'nun arka planında bugünün (28 Mart) yerine dünün tarihinin yazılması da dikkatlerden kaçmadı.