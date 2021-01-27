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Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli hali dikkat çekti! İşte CHP liderinin sert üslubunun nedeni

27.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli hali dikkat çekti! İşte CHP liderinin sert üslubunun nedeni

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te yaptığı konuşma gündem yarattı. Konuşması boyunca öfkeli tavrı dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, sert üslubunun arkasında yatan nedenle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma dikkat çekti.

ÖFKELİ HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Konuşması boyunca sinirli bir üslupla hükümete eleştirilerini yönelten CHP lideri kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki hali gündem oldu.

Genellikle sakin bir üslup kullanmayı tercih eden Kılıçdaoğlu'nun öfekli tavrının nedeni merak edilirken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya gerilimin sebebini yazdı.

'ÖFKESİNİN ZİRVESİYDİ'

CHP liderini kürsüde bu şekilde çok ender gördüğünü ifade eden Sarıkaya, en son Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası bu derece sert üslup kullandığını belirterek "Dünkü ise öfkesinin zirvesiydi" diye yazdı.

SERT ÜSLUBUNUN NEDENİ

CHP yöneticileri ve siyaset kulislerinde yaptığı konuşmalardan edindiği izlenimi aktaran Sarıkaya, CHP ldierinin özelleştirilen otoyol ve kamu mallarının iktidara geldiklerinde devletleştireceklerine ilişkin söylemi sonrası alınan karşılığın tabanda olumlu bir izlenim yarattığını belirtti.

Kılıçadroğlu'nun üslup olarak daha da sertleşeceğini iddia eden Sarıkaya, böylelikle CHP'den kopuşlarının önüne geçerek kararsızları yanında toplamaya amaçladığını ifade etti.

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