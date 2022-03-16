Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' açıklaması gündem oldu! Bakan Soylu'dan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlandığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu ayrıca, 'uyuşturucu baronları'yla ilgili de iddialarda bulunarak, "Türkiye’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı?" demişti.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaorğlu'nun bu açıklamalarına yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz." dedi.

Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi.

İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir...



Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz ⬇️ pic.twitter.com/vJ4U7KZo3x — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 16, 2022

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Emniyet'ten de yanıt gelmişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri için "Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. ve bundan sonra da savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hala yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizi de muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Dün gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu konusunda birbirinden önemli iddialar ortaya atarak şunları söylemişti:

Daha vahim olanı uyuşturucu. Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın diyor. Öyle bir hale getirdiler 20 yılda her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de. Her gelir grubuna göre; fakirsen ona göre uyuşturucu var. Paran varsa ona göre uyuşturucun var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse çok daha büyük tehlikelerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.

Bir şey daha sorayım! Bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık? Allah rızası için ya bu kadar uyuşturucu satılıyor. Hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur! Ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla! Farkındalar mı acaba bunun!

