Son dakika | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Son dakika: Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin biz bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğim' dedim. Diyarbakır'a da vermek için proje hazırladık. Bundan rahatsız olanlar var." dedi. Çiftçiye ücretiz olarak elektrik verecekleri projenin videosunu da izleten Kılıçdaroğlu, "Önce 6 ilde; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta elektriği aşamalı olarak ücretsiz vereceğiz. Çiftçilerden hiçbir bedel alınmayacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doktorların talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde "Açık konuşuyorum varsın giderlerse gitsinler" diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum. Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı ülkelerinde kalacak!

Bizim iktidarımızda sadece malı götürenler üzülecek, onun dışında herkes sevinecek. Bundan herkesin emin olmasını isterim.

Türk Telekom soygunu oldu. Hariri ailesine koskoca şirket peşkeş çekildi. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet altyapısının güçlendirilmesi... Bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, beytülmale el uzatanların elini çekmek bizim görevimizdir.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin biz bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğim' dedim. Diyarbakır'a da vermek için proje hazırladık.

"Bizim üretmeye ihtiyacımız var" diyorsan tek bir adresin var kardeşim. Adı, şanı, şerefi belli; Cumhuriyet Halk Partisi! Milliyetçilik budur, önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu.

BAHÇELİ'YE DİYARBAKIR TEPKİSİ: BEN TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA GİDERİM

Adam Afrika'ya gidiyor, orada yer kiralıyor ona sesini çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek, vay sen oraya nasıl gidersin. Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim, bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin!

Türk lirası değer kaybediyor. Var olan bir paramız vardı Merkez Bankası'nda; 128 milyar dolar arka kapıdan kimlere satıldı kimse bilmiyor. Bugün Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait bir sent bile yok. Yabancılardan topladıkları paralar var. Bakiyesi eksi 43 milyar dolar. Türkiye'yi o kadar büyük bir sıkıntının içine soktular ki kapı kapı Afrika'yı, Orta Doğu'daki ülkeleri geziyorlar; "Acaba bize borç verirler mi?" diye.

Düne kadar kendi medyalarında ve kendi söylemlerinde en ağır hakaretleri yaptıkları kişilerin ayağına gittiler, el etek öptüler. Şimdi Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bu kadar ağır laflar edenin ayağına Erdoğan gittiği zaman neden iki cümle kuramadın? Bu ülkenin şerefi yok mu, itibarı yok mu? Oturuyorsun, günün 24 saati CHP. Evet Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin teminatıdır, geleceğidir. Evet CHP milletin ve halkın partisidir. Finansal çöküş, ticari çöküşü getiriyor.

"BUGÜN, HER GELİR GRUBUNA UYUŞTURUCU PAZARLANIYOR"

Daha vahim olanı uyuşturucu! Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın diyor. Öyle bir hale getirdiler 20 yılda her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de! Her gelir grubuna göre; fakirsen ona göre uyuşturucu var. Paran varsa ona göre uyuşturucun var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse çok daha büyük tehlikelerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.

Bir şey daha sorayım! Bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık? Allah rızası için ya bu kadar uyuşturucu satılıyor. Hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur! Ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla! Farkındalar mı acaba bunun!

Ayrıntılar geliyor...

