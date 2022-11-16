Kılıçdaroğlu ve camii safları çok konuşulmuştu... Akşener'in başdanışmanından Yavuz Ağıralioğlu sözleri: 'Ben gittim baktım'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş, Akşener... 6'lı masada aday belirsizliği devam ediyor. Çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken zaman zaman diğer isimler de gündeme geliyor. Ancak İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddialarına İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan gelen açıklama deyim yerindeyse tuz biber ekti. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanamayacağından endişe duyduğu görüşünü dile getiren Ağıralioğlu'nun "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" sözlerine de Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den eleştiri geldi. Çömez, Ağıralioğlu'nun sözlerini "vahim bir hata" olarak niteledi. Çömez 6'lı masanın izlediği politikalara ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan gerginliğin ardından gelen son açıklamalar...

"AK PARTİ BUNUN ÜZERİNE ÇOK OYNUYOR"

İYİ Parti'ye katılan ve Meral Akşener'in başdanışmanı olan, geçmişte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Milletvekili olan Turhan Çömez, Halk TV'de gündemi değerlendirirken Ağıralioğlu'nun sözlerine de değindi. Çömez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti'nin analizlerine göre Türk seçmeninin sandıkta oy tercihini belirleyen 3 temel motivasyon var. Bir, kazandıklarını kaybetme korkusu. AK Parti bunun üzerine çok oynuyor. İkincisi, güvenlik kaygısıdır. Üçüncüsü, Türk seçmeni hayal satın alır. Onun için ısrarla ütopik hayaller, realistik olmayan birtakım vaatlerle toplumun karşısına çıkıyorlar.

Size saray kulisi vereyim. Sarayda biz bütün bunları yaparsak seçimi kazanırız kanaati hakim.

'ALTILI MASA' MESAJI: DAHA SERT MUHALEFET GEREKİYOR

6'lı masanın daha sert muhalefet yapması lazım. Zaman zaman ortak mesaj vermek ve topluma bunu her şekilde ulaştırabilmek çok önemli. Sahadayım, insanlara baktığımda artık kararını vermişler. Bu seçimlerde anketlede büyük bir yanılma bekliyorum. Daha sert muhalefetten kastım medyanın daha etkin kullanılması, toplumla daha yoğun buluşma, mesajların daha keskin, daha güçlü, birlik-beraberlik ruhu içinde verilmesi gerekiyor. Şu anda toplumun beklentisi 6'lı masa yönünde.

"SEÇİM GÜNÜNDE İKTİDARA BÜYÜK SARSINTI YAŞATACAK BİR TOPLUM GÖRÜYORUM"

Sessiz bir kararlılık var tabanda. Seçim gününü bekleyen ve oradan iktidara büyük bir sarsıntı yaşatacak bir toplum görüyorum. Ben bunu 2002 seçimlerinde de görmüştüm. Muhalefetin daha dinamik, etkin olması lazım; medyada, sahada, her yerde çok güçlü bir karşılık vermesi lazım.

"CAMİLERE GİTTİM BAKTIM, İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Yavuz bey bu lafı söyledikten sonra camilere gittim, baktım, sol taraf hep dolu aslında. Dolayısıyla bu iddia doğru değil. Yavuz beyle de konuştum bu konuyu. Kendisi 'Maksadını aşan bir söz oldu. Bununla ilgili özür diledim' dedi. Yanlış bir ifadeydi, ben de altını çizmek istiyorum. Kemal beyle ilgili söylemiş olduğu sözler tabii kendi ifadesi.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINA KİM ÇIKARSA KAZANABİLİR"