Kılıçdaroğlu ve camii safları çok konuşulmuştu... Akşener'in başdanışmanından Yavuz Ağıralioğlu sözleri: 'Ben gittim baktım'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş, Akşener... 6'lı masada aday belirsizliği devam ediyor. Çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken zaman zaman diğer isimler de gündeme geliyor. Ancak İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddialarına İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan gelen açıklama deyim yerindeyse tuz biber ekti. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanamayacağından endişe duyduğu görüşünü dile getiren Ağıralioğlu'nun "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" sözlerine de Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den eleştiri geldi. Çömez, Ağıralioğlu'nun sözlerini "vahim bir hata" olarak niteledi. Çömez 6'lı masanın izlediği politikalara ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan gerginliğin ardından gelen son açıklamalar...
İYİ Parti'ye katılan ve Meral Akşener'in başdanışmanı olan, geçmişte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Milletvekili olan Turhan Çömez, Halk TV'de gündemi değerlendirirken Ağıralioğlu'nun sözlerine de değindi. Çömez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
AK Parti'nin analizlerine göre Türk seçmeninin sandıkta oy tercihini belirleyen 3 temel motivasyon var. Bir, kazandıklarını kaybetme korkusu. AK Parti bunun üzerine çok oynuyor. İkincisi, güvenlik kaygısıdır. Üçüncüsü, Türk seçmeni hayal satın alır. Onun için ısrarla ütopik hayaller, realistik olmayan birtakım vaatlerle toplumun karşısına çıkıyorlar.
Ben o sözlere katılmıyorum ama bunu demokrasi olarak görmek lazım. Ben Erdoğan'ın karşısında doğru bir stratejiyle, planlamayla, seçim kampanyasıyla ve söylemle bütün adayların kazanabilecek güce sahip olduğuna inanmıyorum.