İYİ Parti ile CHP arasında Kılıçdaroğlu gerginliği! ‘Kraldan çok kralcı’ tepkisi dikkat çekti…

Türkiye seçim sürecine girerken yaşanan tartışmalar da günden güne değişiyor. Tartışma yaratan son açıklamalar Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı televizyon programında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.

‘ENDİŞEMİZ VAR’ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ağıralioğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz. Tüm anketler de 'kazanabilir' diyor. 6'lı Masa'nın görüşüne saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KRALDAN ÇOK KRALCI"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise daha sert bir eleştiride bulunarak Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı. Sözlerini sürdüren Altay "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem" dedi.



