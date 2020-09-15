Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki genel başkan, ortak basın toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

('Görüşmeler 'ittifak' habercisi olabilir mi?' sorusuna yanıt) Bu görüşme tümüyle bir hayırlı olsun ziyaretiydi, ittifak konusu gündeme gelmedi.

(Seçim mevzuatında düzenleme iddiaları) Bir siyasi iktidar, iktidarda kalacağım diye sürekli seçim kanunları ile uğraşıyorsa gidici demektir. Ülkenin sorunlarını değil, kendi sorunlarını düzeltmeye yönelik düzenlemeler yapıyor demektir. Düzenleme geldiğinde oturur konuşuruz.

'ATATÜRK' TARTIŞMASI

(Canan Kaftancıoğlu ve Atatürk tartışması) Dün bu konuda basın toplantısı yapan genel başkan yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye'de milyonlarca insan çöp konteynerlerinden geçinirken belirli bir medya grubunun bunu öne çıkarmasını anlamış değildir. Atatürk, Türkiye'deki herkesin ortak değeridir.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

Kendi mahallelerimizden çıkarak bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak bir siyasi iklim gerekli. Sayın Genel Başkan'ın ziyareti güzel bir başlangıç. Biz kendisi ile Başbakanlık görevim esnasında da görüştük. Yeri geldi rekabet ettik.