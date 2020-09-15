Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Görüşmenin ardından iki genel başkan, ortak basın toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
('Görüşmeler 'ittifak' habercisi olabilir mi?' sorusuna yanıt) Bu görüşme tümüyle bir hayırlı olsun ziyaretiydi, ittifak konusu gündeme gelmedi.
(Seçim mevzuatında düzenleme iddiaları) Bir siyasi iktidar, iktidarda kalacağım diye sürekli seçim kanunları ile uğraşıyorsa gidici demektir. Ülkenin sorunlarını değil, kendi sorunlarını düzeltmeye yönelik düzenlemeler yapıyor demektir. Düzenleme geldiğinde oturur konuşuruz.
(Canan Kaftancıoğlu ve Atatürk tartışması) Dün bu konuda basın toplantısı yapan genel başkan yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye'de milyonlarca insan çöp konteynerlerinden geçinirken belirli bir medya grubunun bunu öne çıkarmasını anlamış değildir. Atatürk, Türkiye'deki herkesin ortak değeridir.
Davutoğlu'nun açıklamaları:
Kendi mahallelerimizden çıkarak bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak bir siyasi iklim gerekli. Sayın Genel Başkan'ın ziyareti güzel bir başlangıç. Biz kendisi ile Başbakanlık görevim esnasında da görüştük. Yeri geldi rekabet ettik.
Bütün siyasi liderlerin birbirleri ile konuşmasını bir zaruret olarak görürüz. Son derece çetin ekonomik şartlar var, dış politikada çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. İçeride gerilim potansiyellerini tahrik etmek isteyen çevreler. Bizim yapmamız gereken sık görüşmelerle bütün bu konularda Türkiye'nin hak ettiği bir siyasi çizgiyi takip etmektir.
Kısa sürede il kongrelerimizi tamamlayıp ekim ayında büyük kongremizi yapacağız. Ben tekrar ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.
('CHP ile ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt) Türk siyaseti kendi çizgisini oluşturur, bu bağlamda her görüşmeyi hemen bir ittifak çabasına karşılık hepimizin bu görüşmeleri normalleştirmemiz lazım. Siyasi liderlerin görüşmeleri normal görüşmelerdir.
(Seçim mevzuatı tartışması) Eğer iktidarda olanlar yeni bir seçim mevzuatı getiriyorlarsa bu oyunun kuralları içinde yeniden iktidara gelemiyorlar demektir. Genellikle de bir sonraki seçimde hep zararlı çıkar onlar. Bunlardan biz çekinmeyiz, korkmayız.