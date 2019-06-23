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Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu ile çekilmiş fotoğrafına yer verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ailesi ile sevdiklerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, dün akşam yaşamını yitiren Fosforoğlu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Fosforoğlu ile yer aldıkları fotoğrafı kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Adalet için birlikte verdiğimiz mücadele daima sürecek."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enis Fosforoğlu

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