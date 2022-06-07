Kilo vermek için kendinizi paralamayın! Dümdüz bir karın elde etmenin en iyi yolu

Aşırı karın yağı birçok hastalık için tehlike çanlarının çalmaya başlayacağının belirtilerinden biridir. Kilo vermek söylendiği kadar kolay değildir. Denediyseniz siz de yaşamışsınızdır. Kilo vermenin birçok faktörü var. Midenizin boyutu, günün saati, yakın zamanda egzersiz yapıp yapmadığınız ve gün içinde tükettiğiniz yiyecek veya içecekleri içeren birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Ayrıca, çok sayıda eski çalışma, bölgesel zayıflamanın imkansıza yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun nedeni, yağ hücrelerinin vücutta depolanması ve parçalanıp, yalnızca egzersiz yaptığınız bölgeden değil, vücudun herhangi bir bölgesinden egzersiz sırasında enerji olarak kullanılabilmesidir.

BİLİMSEL YÖNTEMLERLE KİLO VERİN

Kilo kaybını artırabilecek ve kas büyümesini teşvik edebilecek çeşitli stratejiler vardır. Besleyici bir diyet ve sağlığı geliştirici yaşam tarzı birleştirildiğinde hem sağlığınızı iyileştirir hem de kilo vermeye başlarsınız.

DÜMDÜZ BİR KARIN İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

İlk olarak kalori alımını azaltmalısınız. Genel kanı, günlük 500-750 kalori daha az alırsanız 15 günde 1 kilo verebilirsiniz.

Çözünür lif yemek, tokluk hissini artırabilir, kalorilerin emilimini azaltmaya yardımcı olabilir ve organların çevresinde viseral yağ birikmesine karşı koruma sağlayabilir.

LİF ORANI YÜKSEK GIDALAR

Tam tahıllı undan yapılan ekmek, makarna ve kahvaltılık gevrekler

Arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan üretilen gıdalar

Brokoli, mısır, karnabahar, havuç gibi sebzeler

Elma, narenciye türü meyveler

Bezelye, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller

Kuruyemişler ve tohumlar (chia tohumu gibi)

İnce kabuklu patates (kabuğu soyulmadan tüketildiğinde) olarak sayılabilir.

Probiyotikler, kilo yönetiminde önemli bir rol oynayabilecek faydalı bir bakteri türüdür. Bol bol tüketmeye çalışın.

Kardiyo veya aerobik egzersiz yapmak, kalori yakmanın ve genel sağlığı iyileştirmenin mükemmel bir yoludur.

Protein alımını artırmak, yağsız vücut kütlesini korumanıza, iştahınızı azaltmanıza ve viseral yağı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Tekli doymamış yağ asitleri yüksek diyetler, göbek yağını azaltmaya ve kilo yönetimine yardımcı olabilir. Avokado, fındık, fıstık, ceviz gibi kabuklu yemişler ve badem yağı, yer fıstığı gibi kabuklu yemiş yağları, zeytinyağı, kanola yağı, susam yağı tekli doymamış yağlardır.

RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN UZAK DURUN

Toplam karbonhidrat alımını sınırlamak veya rafine karbonhidratları tam tahıllarla değiştirmek, göbek yağını azaltmaya ve kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabilir.

Direnç antrenmanı, diyet sırasında sıklıkla görülen kas kütlesi kaybını önleyebilir, bu da metabolizma hızınızı korumanıza ve vücut yağı ile visseral yağın azalmasına yardımcı olabilir.

Oturmak yerine ayakta egzersiz yapın.

Diyet ve egzersiz kombinasyonu, muhtemelen kilo vermenin ve genel sağlığınızı iyileştirmenin en etkili yoludur. Bu yüzden düzenli olarak yürüyüş yapın.

Soda, meyve suyu, tatlı çay ve enerji içecekleri gibi şekerle tatlandırılmış içecekler genellikle kalori ve ilave şeker bakımından yüksektir. Şekerli içecekleri sınırlayın.

BOL BOL SU İÇİN

Su içmek metabolizmanızı geçici olarak hızlandırabilir, tokluk hissini artırabilir ve kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir; bunların tümü daha düz bir karın için faydalı olabilir.

Yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT), genellikle sprint, kürek çekme veya atlama gibi çok yoğun aktivite aralıklarını, aralarında kısa molalarla gerçekleştirmeyi içeren bir egzersiz türüdür. Bu egzersiz yöntemi, vücudunuzun daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur ve egzersizinizi bitirdikten sonra bile metabolizma hızınızı geçici olarak artırır.

STRES SEVİYESİNİ YÖNETİN

Kronik stres sadece birçok hastalığın gelişimiyle bağlantılı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sıklıkla aşırı yeme ve duygusal yemeye de katkıda bulunuyor ve bu da kilo alımına neden olabilir.

DAHA FAZLA PROTEİN

Protein, kilo kaybı söz konusu olduğunda önemli bir besindir. Yüksek proteinli diyetler iştahınızı azaltabilir ve tokluk hissini artırabilir. Ek olarak, vücudunuz protein sindirerek yağ veya karbonhidrattan daha fazla kalori yakar.

Kilo vermeye çalışırken, yiyecek alımınızı izlemek yardımcı olabilir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır, ancak en popüler ve etkili seçenekler kalori saymayı veya bir yemek günlüğü tutmayı içerir.

Yumurtalar protein bakımından yüksek ve kalorisi düşüktür, bir büyük yumurtada yaklaşık 72 kalori ve 6 gram protein bulunur. Diyetinize yumurta eklemeyi ihmal etmeyin.

Her gece yeterli miktarda kaliteli uyku almak kilo yönetimi için çok önemlidir.

Genellikle haftada bir veya iki kez yağlı balık yemeniz önerilir.

Şeker ve alkol tüketimini sınırlayın.

Şekersiz kahve ve yeşil çay, ideal kiloya ulaşmanıza veya kilonuzu korumanıza yardımcı olabilecek oldukça besleyici içeceklerdir.

KİLO VERMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE

Doktorunuz size kilo vermenizi tavsiye ettiyse veya kişisel olarak biraz kilo vermeye karar verdiyseniz, hedeflerinizi makul ölçülerde tutmanız çok önemlidir. Rastgele kilo vermeye çalışmak bir süre sonra motivasyonunuzu düşürebilir. Sadece göbek etrafında biriken yağı vermek mümkün değildir. Ancak genel olarak yağ kaybını ve kilo kaybını etkili bir şekilde desteklemeye yardımcı olabilecek birçok strateji vardır. Beslenme şeklinde ve egzersiz planınızda değişiklik yapmanın yanı sıra, bol bol uyumak, stres seviyelerini yönetmek ve dikkatli beslenme kurallarını uygulamak kilo vermek için ideal kurallardır.



