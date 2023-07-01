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Kilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay açıkladı, suya limon atın olacakları görün

01.07.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Prof. Dr. Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenler için dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzman isim, limonlu suyun vücuda etkilerini maddeler halinde sıraladı. Yaz aylarında fit görünmek isteyenler Canan Karatay'ın bahsettiği bu karışımı yanından eksik etmeyecek.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay açıkladı, suya limon atın olacakları görün

Kilo vermek isteyenlere yönelik verdiği sağlıklı beslenme ve diyet tavsiyeleri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu su konusunda yaptığı açıklama şaşırttı.

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İçecek olarak tüketilen ya da soslarda kullanılan C vitamini deposu limonlu su bğırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Öte yandan sindirimi rahatlataması bakımından da uzmanlar tarafından tavsiye edilen limonlu su detoksu metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

CANAN KARATAY YANINDAN EKSİK ETMİYOR

Konuk olduğu programda limonlu su içmesi ile dikkat çeken Canan Karatay, bunun sağlık açısından çok faydalı olduğunu vurguladı.

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FAYDALARINI TEK TEK SIRALADI

"Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir." diyen Karatay faydalarını sıraladı.

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YAZIN FİT OLMAK İSTEYENLER TÜKETİYOR

Limonlu su karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarar. Bağışıklığı kuvvetlendiren limonlıu su, mtabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer. Limonlu su, pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

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