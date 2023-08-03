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  4. Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı! Kullanılamaz hale geldi

Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı! Kullanılamaz hale geldi

03.08.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün bir gün önce, kilometrelerce yol katederek satın aldığı cipte dönüş yolunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı! Kullanılamaz hale geldi

Yangın, Deniz Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince Tünel Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.F. idaresindeki cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip aşağıya indi.

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Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede kontrollü geçişleri sağladı.

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CİPİ BİR GÜN ÖNCE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Antalya’da yaşayan H.F.’nin online satış platformları üzerinden gördüğü cipi almak için İstanbul’a gittiği öğrenildi.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Talihsiz adamın, bir gün önce aldığı cip yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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antalya yangın İstanbul Kocaeli Araç

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