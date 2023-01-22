HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kilosu nedeniyle yıllarca zorbalığa uğradı! Son halini görenler değişimine inanamıyor

Kilosu nedeniyle yıllarca zorbalığa uğradı! Son halini görenler değişimine inanamıyor

22.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplum kilolu ve zayıf insanlara karşı oldukça kaba olabiliyor. Bedenleri üzerinden ağır yorumlara maruz kalan kişilerin psikolojileri etkilenebiliyor. Kilosu nedeniyle yıllarca zorbalığa uğrayan Natalia Masterman'ın yaşadığı değişim görenleri şok ediyor. Natalia, kilo verme sürecini paylaştı.

Kilosu nedeniyle yıllarca zorbalığa uğradı! Son halini görenler değişimine inanamıyor

Washington'da yaşayan 28 yaşındaki Natalia Masterman, tüm hayatını mahveden ve yıllarca süren zorbalığın ardından kilo verme süreciyle ilgili etkili kararlar verdi. Tüm diyetini ve yaşam tarzını yenilediğini ve bunun sonucunda 90 kilo verdiğini paylaştı. Şimdi, tanınmayan Natalia, kilo vermesinin bir yıldan az sürdüğünü iddia ettiği dönüşümüyle interneti hayrete düşürdü.

GECELERİ ZARARLI BESLENİYORDU

Ekran görüntüsü 2023-01-22 142916

Natalia, Jam Press'e “Gördüklerimden hoşlanmadığım ve sonunda zarar verici alışkanlıklarıma asla geri bakmamaya karar verdiğim bir 'hayatın gözlerimin önünden geçtiği' bir an yaşadım” dedi. Natalia, kilo verme sürecinden önce duygusal yeme düşkünlüğü yaşadığını bu sebeple tüm gün boyunca normal bir şekilde yemek yese de geceleri oldukça zararlı beslendiğini paylaştı.

TEMEL BESLENME DÜZENİNİ AÇIKLADI

Ekran görüntüsü 2023-01-22 142826

Şimdi, diyeti hedeflerine göre "değişiklik gösteriyor." Kaslarını şişirmek veya vücut yağını azaltmak için temel besinlerinin hala yulaf ezmesi, yağsız et, pirinç ve daha fazla protein olduğunu belirtiyor. "Bazen, canım tatlı isterse bir protein bar, simit veya bir kaşık kurabiye hamuru yerim ama bu yiyeceklerden az miktarda yerim" diye açıkladı.

SPOR YAPMAYI İHMAL ETMİYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-22 142805

Aşırı kilo kaybından önce , Masterman'ın tutarlı bir egzersiz rejimi yoktu, ancak aldığı karardan beri spor salonu merkezli bir yaşam tarzı benimsedi ve neredeyse her gün hem kardiyo hem de halter yaptı. "Bikini giyme konusunda artık stresli olmama ve yeni kıyafetler için alışveriş yapmanın artık beni endişelendirmemesine bayılıyorum," diye fışkırdı.

"MÜKEMMEL VÜCUT DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Ekran görüntüsü 2023-01-22 142925

"Mükemmel vücut imajı diye bir şey yoktur, ancak vücudum hakkında çok daha iyi hissettiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum" diye ekledi. “Sosyal medyada ne zaman fotoğraf yayınlasam 'Obeziteyi normalleştirmeyi bırakalım' veya 'Bu koca bir kız' ve 'Yeni yıla ne zaman bir spor salonu üyeliği ile başlayacaksın?' gibi yorumlar alırdım ki bu günümü gerçekten mahvederdi." diyerek önceden yaşadığı zorbalıkları paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulandıran gerçek! Diş fırçanıza dışkı bulaşmış olabilirMide bulandıran gerçek! Diş fırçanıza dışkı bulaşmış olabilir
Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'
Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...
Anahtar Kelimeler:
spor diyet kilo kilo verme zorba

En Çok Okunan Haberler

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı

40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

O tarihi işaret etti! "Cumhurbaşkanı olarak döneceğim"

O tarihi işaret etti! "Cumhurbaşkanı olarak döneceğim"

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.