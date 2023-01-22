Kilosu nedeniyle yıllarca zorbalığa uğradı! Son halini görenler değişimine inanamıyor

Washington'da yaşayan 28 yaşındaki Natalia Masterman, tüm hayatını mahveden ve yıllarca süren zorbalığın ardından kilo verme süreciyle ilgili etkili kararlar verdi. Tüm diyetini ve yaşam tarzını yenilediğini ve bunun sonucunda 90 kilo verdiğini paylaştı. Şimdi, tanınmayan Natalia, kilo vermesinin bir yıldan az sürdüğünü iddia ettiği dönüşümüyle interneti hayrete düşürdü.

GECELERİ ZARARLI BESLENİYORDU

Natalia, Jam Press'e “Gördüklerimden hoşlanmadığım ve sonunda zarar verici alışkanlıklarıma asla geri bakmamaya karar verdiğim bir 'hayatın gözlerimin önünden geçtiği' bir an yaşadım” dedi. Natalia, kilo verme sürecinden önce duygusal yeme düşkünlüğü yaşadığını bu sebeple tüm gün boyunca normal bir şekilde yemek yese de geceleri oldukça zararlı beslendiğini paylaştı.

TEMEL BESLENME DÜZENİNİ AÇIKLADI

Şimdi, diyeti hedeflerine göre "değişiklik gösteriyor." Kaslarını şişirmek veya vücut yağını azaltmak için temel besinlerinin hala yulaf ezmesi, yağsız et, pirinç ve daha fazla protein olduğunu belirtiyor. "Bazen, canım tatlı isterse bir protein bar, simit veya bir kaşık kurabiye hamuru yerim ama bu yiyeceklerden az miktarda yerim" diye açıkladı.

SPOR YAPMAYI İHMAL ETMİYOR

Aşırı kilo kaybından önce , Masterman'ın tutarlı bir egzersiz rejimi yoktu, ancak aldığı karardan beri spor salonu merkezli bir yaşam tarzı benimsedi ve neredeyse her gün hem kardiyo hem de halter yaptı. "Bikini giyme konusunda artık stresli olmama ve yeni kıyafetler için alışveriş yapmanın artık beni endişelendirmemesine bayılıyorum," diye fışkırdı.

"MÜKEMMEL VÜCUT DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

"Mükemmel vücut imajı diye bir şey yoktur, ancak vücudum hakkında çok daha iyi hissettiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum" diye ekledi. “Sosyal medyada ne zaman fotoğraf yayınlasam 'Obeziteyi normalleştirmeyi bırakalım' veya 'Bu koca bir kız' ve 'Yeni yıla ne zaman bir spor salonu üyeliği ile başlayacaksın?' gibi yorumlar alırdım ki bu günümü gerçekten mahvederdi." diyerek önceden yaşadığı zorbalıkları paylaştı.

