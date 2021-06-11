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Kim Jong-un, Güney Kore içerikleriyle yakalananlara tehditler savurdu: Daha ağır cezalar gelecek

11.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kzuey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore pop kültürü K-Pop’u 'tehlikeli bir kanser' olarak tanımladı. Geçen günlerde bir Kuzey Kore vatandaşını Güney Kore dizi ve filmlerini sattı diye ailesinin ve 500 kişinin önünde kurşuna dizdiren Jong, Güney Kore içeriklerinin bulunması halinde ölüm de dahil daha ağır cezaların uygulanacağını söyledi.

Kim Jong-un, Güney Kore içerikleriyle yakalananlara tehditler savurdu: Daha ağır cezalar gelecek

ABD’li ünlü gazete New York Times, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Güney Kore’de ortaya çıkan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop’u ‘tehlikeli kanser’ olarak nitelendirdiğini okuyucularına aktardı.

Haberde, Kuzey Kore liderinin, ülkesinin kültürünü zedelediği gerekçesiyle K-Pop’a karşı kampanya başlattığı belirtilirken Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan tüm içeriklerin ayıklanmasını istediği belirtildi. İçerikleri Kuzey Kore'ye getirenler, ölüm cezası da dahil olmak üzere daha da ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Mevzuat da ayrıca 'Güney Kore tarzında konuşan, yazan veya şarkı söyleyen' kişiler iki yıla kadar ağır iş yüküyle karşı karşıya kalacak.

''KONTROL EDİLEMEZSE KUZEY KORE PARÇALANIR''

Haberde, Güney Kore popüler kültür içeriklerinin ülkesindeki "kıyafetleri, saç stillerini, konuşma tarzını ve davranışları" bozduğunu düşünen Kim Jong-un’un, ülkeye K-dramaları ve K-pop müziğini kaçak yollardan sokan Kuzey Korelilerle, güvenlik yetkililerinin farklı biçimlerde ilgileneceğini söylediği bildirildi. Kim, tüm bunların kontrol edilmediği takdirde Kuzey Kore'nin 'nemli bir duvar gibi olmasına, ülkenin parçalanmasına' neden olacağını ifade etti.

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GÜNEY KORE GAZETESİ 5 İLA 15 YIL HAPİS İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi de geçtiğimiz yıl Kuzey Kore’de, Güney Kore kültür endüstrisi içeriklerini izlerken yakalanan veya elinde bulunduran kişileri çalışma kamplarında çalışmaya zorlayacak bir yasayı geçirdiğini bildirmişti. Daily NK, çıkarıldığını belirttiği yasaya göre K-içerikleri izleyen ya da elinde bulunduran kişilerin 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası alacağını iddia etmişti.

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Güney Kore Kuzey Kore

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