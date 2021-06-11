Kim Jong-un, Güney Kore içerikleriyle yakalananlara tehditler savurdu: Daha ağır cezalar gelecek

ABD’li ünlü gazete New York Times, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Güney Kore’de ortaya çıkan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop’u ‘tehlikeli kanser’ olarak nitelendirdiğini okuyucularına aktardı.

Haberde, Kuzey Kore liderinin, ülkesinin kültürünü zedelediği gerekçesiyle K-Pop’a karşı kampanya başlattığı belirtilirken Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan tüm içeriklerin ayıklanmasını istediği belirtildi. İçerikleri Kuzey Kore'ye getirenler, ölüm cezası da dahil olmak üzere daha da ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Mevzuat da ayrıca 'Güney Kore tarzında konuşan, yazan veya şarkı söyleyen' kişiler iki yıla kadar ağır iş yüküyle karşı karşıya kalacak.

''KONTROL EDİLEMEZSE KUZEY KORE PARÇALANIR''

Haberde, Güney Kore popüler kültür içeriklerinin ülkesindeki "kıyafetleri, saç stillerini, konuşma tarzını ve davranışları" bozduğunu düşünen Kim Jong-un’un, ülkeye K-dramaları ve K-pop müziğini kaçak yollardan sokan Kuzey Korelilerle, güvenlik yetkililerinin farklı biçimlerde ilgileneceğini söylediği bildirildi. Kim, tüm bunların kontrol edilmediği takdirde Kuzey Kore'nin 'nemli bir duvar gibi olmasına, ülkenin parçalanmasına' neden olacağını ifade etti.