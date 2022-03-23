Kimi Tesla'sıyla uçtu, kimi dehşeti yaşattı! Gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen markalardan biri belki de Elon Musk'ın CEO görevini üstlendiği Tesla oluyor. Tesla'nın otomobilleri her ne kadar özellikleri ile gündeme gelse de bazen sürücüleri de otomobiller ile yaptıklarıyla gündem olmayı başarıyor. Bu konuda farklı haberler peş peşe gelmiş durumda.

YAŞLI KADINA ÇARPTI, OTOPİLOT SAVUNMASI YAPTI

İlk haberimiz Avustralya'dan. The Age'in haberine göre; Sakshi Agrawal isimli bir Model 3 sürücüsü, Melbourne'ün güneydoğusunda tramvaya binmeye çalışan yaşlı bir kadına çarpmakla suçlandı. İddiaya göre polise teslim olmadan olay yerinden kaçtı. Kadın mahkemeye, çarpışma anında Tesla'sını otomatik pilotta sürdüğünü söyledi. Yani suçu otomatik pilota attı.

Görgü tanıkları, "büyük bir patlama" duyduğunu ve yaşlı kadını yolda yatarken başında ve bacağında yaralarla gördüğünü anlattı. Söylenenlere göre Agrawal, yaşlı kadına çarparak onu 15 ila 20 metre arasında savurdu. 23 yaşındaki zanlı ise yaralanmaya neden olacak şekilde tehlikeli araç kullanmak, kaza mahallinde durmamak ve yardımda bulunmamakla suçlanıyor.

TESLA İLE UÇTU! BULANA ÖDÜL VAR

Diğer haberimiz ise Tesla ile uçan çılgın olduğu kadar tehlikeli bir kişi ile alakalı. Ancak bu kez Elon Musk gibi Tesla'yı roketle uzaya gönderip uçurmaktan falan değil, bir yüksek hız gösterisinden bahsediliyor.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), kiralık bir Tesla Model S sürücüsünü her yerde arıyor. Çünkü Tesla Model S, Los Angeles'ın dik yokuşlarında uçurulmaya çalışıldı. Ancak bu uçma deneyiminin sonu kötü bitti. Araba, birkaç çöp kutusuna ve park etmiş iki araçla çarpıştı. Gösteri birçok izleyici tarafından kaydedildi ve birkaç sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tesla olay yerinde terk edildi.

Polis şimdi, suçlunun tutuklanmasını sağlayacak bilgilere sahip olan herkese 1.000 dolar ödül veriyor.

YOUTUBE YÜZÜNDEN TESLA'DAN KOVULDU

Tesla'nın otonom sürüş yazılımı olan FSD'nin (Full-Self Driving) beta sürümünü test edip videolar yayınlayan "AI Addict" isimli YouTube kanalının sahibi Jon Bernal, Tesla'daki işinden kovulduğunu iddia etti. İddialara göre Tesla, Bernal'ın sahip olduğu Tesla Model 3 aracının FSD Beta sistemine erişimini de kesti.

AI Addict kanalındaki videoların çoğu, Bernal’in FSD Beta yazılımının en yeni sürümlerini kullanarak dolaştığı anları gösteriyordu. Ancak videoları bazen Tesla’nın FSD Beta sistemiyle ilgili sorunları da yansıtıyordu.

Bernal, görevden alınmadan hemen önce yöneticilerin sözlü olarak kendisine “Tesla politikasını bozduğunu” ve YouTube kanalının bir ”çıkar çatışması” olduğunu söylediğini öne sürdü.

Bernal, YouTube kanalı hakkında hem Tesla’daki yöneticilerine hem de halka karşı her zaman şeffaf olduğunu da öne sürdü. Son olarak Bernal işten kovulmasına rağmen Tesla’yı hala önemsediği iddiasında.

