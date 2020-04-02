Kimin uygulaması bu: YouTube TikTok'laşıyor!

TikTok günümüzde fazlasıyla popüler. Uygulama bu popülerliğini kısa ve müzikli videolara borçlu. Bu sayede birçok kişinin ilgisini çekmeye başlayan hatta adına İnstagram'da sayfalar açılan TikTok videoları sadece kullanıcıların ilgisini çekmiyor. Teknoloji devi Google, TikTok'u yakın markaja almış durumda. Fakat onun uygulamayı yakinen takip etmesinin nedeni YouTube'dan başkası değil. Zira Google, YouTube'u TikTok gibi kullanmamızı sağlayacak bir özelliği hayata geçirmek üzere.

GOOGLE'DAN TİKTOK'A RAKİP: YOUTUBE SHORTS

Google, YouTube'a YouTube Shorts adında yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre YouTube Shorts'ta TikTok'taki kısa ve müzikli videolar yer alacak. Bu videolar, aynı TikTok'ta olduğu gibi sıralanacak. Kullanıcılar YouTube Shorts için hazırlayacakları videolarda ise YouTube'un çok önemli bir özelliğinden faydalanacak.

YOUTUBE'UN KÜTÜPHANESİNİ VİDEOLARINDA KULLANABİLECEKLER

YouTube Shorts kullanıcıları, YouTube Müzik'in geniş kütüphanesine de sahip olacak. Böylece kullanıcılar, çekecekleri her video için YouTube'un müzik kütüphanesini kolayca kullanabilecek. ile benzer şekilde uygulama içerisinde insanların yüklediği kısa videolar listelenecek. YouTube Müzik’te yer alan herhangi bir parçayı kullanarak videolar oluşturulabilecek.

YOUTUBE SHORTS YALANLANMADI AMA...

YouTube Shorts YouTube sözcüsü tarafından da yalanlanmadı. YouTube sözcüsü, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. YouTube Shorts'un 2020 yılı içerisinde duyurulması bekleniyor. Zaten daha da ileri bir tarih YouTube için oldukça geç olabilir.

