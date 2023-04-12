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Kimse gerçek yaşını tahmin edemiyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergileyen kadın gençlik sırrını açıkladı

12.04.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşıtlarına göre daha genç gösteren kadınların uyguladıkları bakım sırları merak ediliyor. TikTok'ta fit vücudunu paylaşan bir kadın giydiği minik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi. Kadının yaşını öğrenenler yaşadıkları şokla yaşlanma karşıtı bakım sırlarını merak etti. Twiggy, gençlik sırlarını vererek genç modellere meydan okudu.

Kimse gerçek yaşını tahmin edemiyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergileyen kadın gençlik sırrını açıkladı

Meksika'da yaşayan model Twiggy, TikTok hesabında bir video yayınlayarak bir yüzme havuzunun yanında leopar desenli bikinisiyle yaşına rağmen kusursuz görünen fiziğini gösterdi. Yayınladığı videoda 62 yaşında olduğunu söyleyen modelin gençlik sırları merak edildi. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoyu görenler Twiggy'nin yaşına inanamadı.

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Bikini modelliği yapan ve genellikle 20 yaş genç gözüktüğü söylenen kadının yaşlanmaya meydan okuyan basit ipuçları bulunuyor. Twiggy, her yaşta mutlu, sağlıklı, genç görünmek ve hissetmek için en iyi ipuçlarını paylaştı.

"BÜYÜKANNEMİN TAVSİYELERİNE UYDUM"

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İnsanlar çoğu benim 40'larımda olduğumu tahmin ediyor ve onlara 62 yaşında olduğumu söylediğimde şok oluyorlar. "Gençliğimde ve 20'li yaşlarımda hiç spor yapmadım veya spora katılmadım. Ne yediğime dikkat ettim ve neyse ki zayıf kaldım.
Büyükannemin tavsiyesine uydum. Dansçıydı ve gün boyunca sık sık, 2-3 saatte bir küçük, sağlıklı öğünler yerdi."

SEBZE DENGESİNİ ARTIRDI

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"Ayrıca karbonhidrat ve proteinin avucunuzun büyüklüğünde, sebzelerin ise bunun iki katı büyüklüğünde olması gerektiği kuralını da takip ettim. Sonra 30'larımda spor yapmaya başladım ve aşık oldum. Kayak yapmaya başladım ve karatede kara kuşak oldum."

AĞIRLIK KALDIRMASI GÜÇLÜ VE FORMDA GÖRÜNMESİNİ SAĞLADI

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'Ve sadece son 10 yılda ağırlık kaldırmaya başladım. Bu, 60'larıma kadar güçlü ve formda bir figürü korumama yardımcı oldu.'

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