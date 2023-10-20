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    4. Kimse yaşına inanamıyor! Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara adeta kafa tuttu... "Yarı yaşımdaki erkekler bana randevu soruyor"

    Kimse yaşına inanamıyor! Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara adeta kafa tuttu... "Yarı yaşımdaki erkekler bana randevu soruyor"

    20.10.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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    55 yaşındaki Tricia Goldsmith isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada fenomene dönüşen Goldsmith kullanıcıların gerçek yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndüğünü dile getirdi. Fenomen isim kimi zaman olumlu yorumlar alsa da kullanıcıların yaşı nedeniyle kendisine acımasız eleştiriler yaptığını da itiraf etti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken 55 yaşındaki Tricia Goldsmith eskimeyen güzelliğiyle birçok kişinin hedefi haline geldi.Üç çocuk annesi ve bir torun büyükannesi Tricia Goldsmith TikTok hesabından yıllar sonra bir randevu için hazırlandığı anlarda çekilen videosunu yayınladı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Göbek kısmı dantel detaylardan oluşan siyah bir elbise tercih eden Goldsmith gönderisine, "POV: 55 yaşındasın ve bir büyükannesin. Dört yıl sonra ilk kez bir cumartesi gecei erkekle randevuya çıkıyorsun" notunu ekledi. Goldsmith'in paylaşımı kısa sürede hem övgü hem de eleştiri dolu yorumlara neden oldu.

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    Yaşının flört etmesi için bir engel oluşturmadığını dile getiren Goldsmith, "İnsanların kendisini kısıtlamasına inanamıyorum. Hayat devam ediyor ve onu yakalamalısınız. Yarı yaşımdaki erkek bana randevu soruyor" diyerek olumsuz yorumlara bir nevi cevap verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya randevu

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