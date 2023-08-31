Kimyager komşunun akılalmaz planının detayları ortaya çıktı! Kapının arasından gizemli bir karışım enjekte etmiş... O yüzden aile dehşeti yaşadı!

ABD'nin Florida eyaletinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 36 yaşındaki bir Çinli kimyager, her şeyinden nefret ettiği komşusu Umar Abdullah'ın evinin kapısındaki bir boşluğa zehir enjekte etti. Görüntülerde Çinli kimyagerin zehri şırıngayla enjekte ettiği görüldü.

KOKUNUN GELDİĞİ YERİ BULMAK İÇİN GÜNLERCE UĞRAŞTILAR

Umar Abdullah, komşuları olan Xuming Li ile en başta iyi komşuluk ilişkileri geliştirdiğini ve problemsiz yaşadıklarını ifade etti. Fakat 2022 yılında yaşadıkları bir problem sonrasında Li'nin sürekli sorun yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Abdullah, Li'nin klozet sesinden bile rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

İkili arasındaki ilişkilerin Mart ayından beri kesildiğini ifade eden Abdullah, ailesiyle tatile gitti.

Döndüğünde ise evinde çok kötü bir kokunun olduğunu farkeden Abdullah, uzun bir süre kokunun kaynağını aradı. Fakat başlarda bir türlü kokunun kaynağını bulamayan Abdullah, evine tesisatçı ve yetkili kişiler çağırdı. Ama onlar da kokunun sebebini bulamadı.

Abdullah kokunun kaynağını bulabilmek için evdeki klima ve su ısıtıcılarını bile değiştirdi.

Sonunda kapının kenarındaki bir çatlağı farkeden Abdullah kokunun buradan geldiğini anladı.

GİZEMLİ KARIŞIM YÜZÜNDEN KIZLARI RAHATSIZLANDI

Abdullah kokuyu bulduktan sonra komşusu Li'nin böyle bir şey yapacağını aklının ucundan bile geçirmemişti.

Abdullah ve eşinin kızları kokudan rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Küçük kız ve annesinin kusma, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Abdullah'ın kız bebeğinin saçları da döküldü.

Talihsiz aile kamera kayıtlarını inceledikten sonra skandal gerçekle yüzleşti.

Kamera kayıtlarında Li'nin elinde bir şırıngayla eve yaklaştığını ve kapının kenarındaki çatlağa şırınganın içindeki gizemli karışımı enjekte ettiğini gören Abdullah, derhal polise gitti.

GİZEMLİ KARIŞIMIN İÇERİĞİ HALA ARAŞTIRILIYOR

DailyMail'e açıklamalarda bulunan Abdullah, komşusunun kapısına bıraktığı gizemli karışım yüzünden kız bebeklerinin damarlarının belirginleştiğini ve saçlarının döküldüğünü ifade etti.

Ayrıca Li'nin kullandığı kimyasal karışımın ne olduğu henüz belirlenemezken olayın soruşturması devam ediyor.

36 yaşındaki Li tutuklandı ve 5 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkacak.

